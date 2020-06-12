【小心中招】口罩商中國製口罩扮台灣製 合格證錯漏百出

假口罩再現！繼早前有居日的台灣人，發現當地出售偽冒的 Made in Taiwan（MIT）台灣製口罩後，近日再傳出在居住在菲律賓的台灣人發現當地同樣「淪陷」，市面上充斥著聲稱是台灣製造的口罩，但合格證卻錯漏百出，明顯是偽冒的 MIT 口罩。

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有網民的 Facebook 群組內，發帖指發現菲律賓市面上出現疑是中國仿冒台灣製造的口罩，並附上偽冒口罩的照片。從照片可見，該款名為「愛德萊」的一次性口罩在包裝盒上印上可防細菌、異味、粉塵、陽光、花粉、霧霾、PM2.5 等字眼，但全部均以簡體字印刷，與台灣使用的繁體字不符。

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▲ 包裝盒上全以簡體字打印

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▲ 「合格證」下方的英文「Certification（合格證）」卻錯誤拼寫成「Certfication」

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