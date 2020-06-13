【附訂購詳情】新香港口罩廠天壹口罩 公開發售 Level 1 獨立裝口罩 售$120/40個

香港的口罩廠愈來愈多，這間天壹口罩 Oneness Mask 正是其一。廠方表示，將首次公開發售旗下口罩。

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天壹口罩已租賃安全及合規格的工廠，提供的無塵車間更按 ISO14644-1 class 8 的要求處理。廠房設有兩台全自動化生產機器，生產線採用一拖二自動平面口罩機生產 , 配以獨立包裝製作，把口罩受污染的情況減到最低，確保衛生可靠。整個無塵車間、更已噴上科大研發的 Germagic 塗層，可抗 Covid-19 病毒。

天壹口罩提供 BFE/PFE > 95% 過濾效率，及達 ASTM F2100 Level 1 標準。

▲ 天壹口罩工廠

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天壹口罩發售詳情

口罩售價:一盒 40 個獨立包裝 $120 (一千名額，先到先得)

發售日期:6月15日下午 3 時

發貨日期:訂購後14日內送貨

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▲ 天壹口罩公開發售

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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