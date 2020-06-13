  • 29°C
香港時間 : 2020613日 (六) 04:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附訂購詳情】新香港口罩廠天壹口罩 公開發售 Level 1 獨立裝口罩 售$120/40個

行內熱話 03:51 2020/06/13

分享：

香港的口罩廠愈來愈多，這間天壹口罩 Oneness Mask 正是其一。廠方表示，將首次公開發售旗下口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

天壹口罩已租賃安全及合規格的工廠，提供的無塵車間更按 ISO14644-1 class 8 的要求處理。廠房設有兩台全自動化生產機器，生產線採用一拖二自動平面口罩機生產 , 配以獨立包裝製作，把口罩受污染的情況減到最低，確保衛生可靠。整個無塵車間、更已噴上科大研發的 Germagic 塗層，可抗 Covid-19 病毒。

天壹口罩提供 BFE/PFE > 95% 過濾效率，及達 ASTM F2100 Level 1 標準。

天壹口罩工廠

【其他內容】【附訂購連結】港企推自家品牌口罩! Luck Well 兒童四層口罩 以低於成本價 $50盒/50個發售 

天壹口罩發售詳情
口罩售價:一盒 40 個獨立包裝 $120 (一千名額，先到先得)
發售日期:6月15日下午 3 時
發貨日期:訂購後14日內送貨 

【其他內容】【買2盒平$20!】萬寧自家港產成人/中童Level2口罩售$113盒/50個 店員:日後會不時返口罩唔駛急

天壹口罩公開發售

 >>>口罩訂購連結<<<  

【其他內容】  【附訂購連結】醫療集團賣理的口罩? 成人/中童/小童獨立包裝口罩售 $65盒/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【立即停用】海關指大陸製 KN95 口罩含菌量超標 拘藥房負責人
今日
【立即停用】海關指大陸製 KN95 口罩含菌量超標 拘藥房負責人
【附購買連結】最平港產 Level 3 認證口罩? Vannex Mask 今日開賣現貨售 $135/50個起
今日
【附購買連結】最平港產 Level 3 認證口罩? Vannex Mask 今日開賣現貨售 $135/50個起
【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 PFE/BFE >99% 獨立裝口罩 最平售$23.8/10個
今日
【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 PFE/BFE >99% 獨立裝口罩 最平售$23.8/10個
網購平台 網上購物 著數優惠 健康美容 健康問題 疫情 口罩 香港

下一篇文章

【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 PFE/BFE >99% 獨立裝口罩 最平售$23.8/10個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹