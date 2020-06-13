【附購買連結】最平港產 Level 3 認證口罩? Vannex Mask 今日開賣現貨售 $135/50個起

早前記者曾介紹，香港口罩廠 Vannex Mask 主打的是高防護路線，以平價售賣 Level 3 級數認證口罩。

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上次發售時，Vannex Mask 口罩很快便售罄。廠方在 FB 表示，將於今日中午 12 時開賣 Level 3 口罩。Vannex Mask 口罩售價低至 $135 盒，相信是最平的港產 Level 3 口罩之一。

▲ Vannex Mask Level 3 口罩

Vannex Mask 口罩規格

-BFE>99%

-PFE>99%

-VFE>99%

-口罩顏色天藍色

-1盒50個

-口罩尺寸：175mm x 95mm

-三層掛耳式

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口罩售價:

1.一盒 (50 個)售 $150

2.四盒售 $560(平均一盒 $140)

3.Vannex Mask 6個月計劃$810 (平均一盒 $135),每個月頭10號前出貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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