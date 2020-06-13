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【附購買連結】最平港產 Level 3 認證口罩? Vannex Mask 今日開賣現貨售 $135/50個起

行內熱話 01:12 2020/06/13

分享：

早前記者曾介紹，香港口罩廠 Vannex Mask 主打的是高防護路線，以平價售賣 Level 3 級數認證口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

上次發售時，Vannex Mask 口罩很快便售罄。廠方在 FB 表示，將於今日中午 12 時開賣 Level 3 口罩。Vannex Mask 口罩售價低至 $135 盒，相信是最平的港產 Level 3 口罩之一。

Vannex Mask Level 3 口罩

Vannex Mask 口罩規格
-BFE>99%
-PFE>99%
-VFE>99%
-口罩顏色天藍色
-1盒50個
-口罩尺寸：175mm x 95mm
-三層掛耳式

【其他內容】【買2盒平$20!】萬寧自家港產成人/中童Level2口罩售$113盒/50個 店員:日後會不時返口罩唔駛急

口罩售價:

1.一盒 (50 個)售 $150
2.四盒售 $560(平均一盒 $140)
3.Vannex Mask 6個月計劃$810 (平均一盒 $135),每個月頭10號前出貨

 >>>口罩訂購連結<<<

【其他內容】  【附訂購連結】醫療集團賣理的口罩? 成人/中童/小童獨立包裝口罩售 $65盒/30個

【其他內容】【附訂購連結】港企推自家品牌口罩! Luck Well 兒童四層口罩 以低於成本價 $50盒/50個發售 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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