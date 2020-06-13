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【立即停用】海關指大陸製 KN95 口罩含菌量超標 拘藥房負責人

業界頭條 00:27 2020/06/13

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香港海關不時在市面抽查口罩作檢測，今日海關發現一款中國製口罩有問題。 

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海關呼籲市民立即停用一款產自中國的 AHB KN95 口罩，指其含菌量超標。此口罩在測試中，其細菌菌落總數超出標準上限的 25%，涉違反消費品安全條例。

此口罩每盒售 $180，為十片獨立包裝設計。海關在購買此口罩的尖沙咀藥房中拘捕男負責人，並在藥房內再檢獲 4 盒上述口罩。

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撰文 : 張文啟

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