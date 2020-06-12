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【附訂購連結】醫療集團賣理的口罩? 成人/中童/小童獨立包裝口罩售 $65盒/30個

行內熱話 20:04 2020/06/12

分享：

盈健醫療集團再次推出口罩訂購活動，今次推出符合 ASTM Level 3 規格的成人、中童及小童口罩，並以成本價 $65 出售，跟大家齊心抗疫。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

盈健表示，今次口罩訂購登記由即時至 2020 年 6 月 17 日中午 12:00 正截止，會以抽籤形式進行。中籤者在截止日翌日收到盈健由發出的 SMS 確認信息，若無收到確認名額訊息者則代表沒有抽中。

訂購詳情

登記時間：現在起至 17/06/2020 (星期三) 中午 12:00
換購價 : $65/30 片裝
口罩規格：符合美國標準 ASTM F2100-11 Level 3及歐洲 EN14683 Type IIR
數量：300盒 (成人); 150盒(中童); 100盒(小童) 

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【其他內容】【買2盒平$20!】萬寧自家港產成人/中童Level2口罩售$113盒/50個 店員:日後會不時返口罩唔駛急

參加方法詳情按此

那究竟盈健今次開賣的口罩，是甚麼品牌呢? 因官方沒有詳述品牌。根據官方對口罩描述，記者估計符合 ASTM Level 3 規格、售 $65/30 個的獨立口罩應該是理的。就此事記者亦 PM 對方查詢，對方回覆指是「理的」。所以大家可放心訂購。

換購地點 (需於填表時選擇，一經提交不能更改)：
▪️成人口罩 -盈健醫務中心 (將軍澳新都城)
▪️成人口罩 - 盈健醫務中心 (荔枝角昇悅居)
▪️成人口罩 - 盈健醫務中心 (北角)
▪️中童口罩 - 盈健綜合醫務中心 (大圍站)
▪️中童口罩 - 盈健醫務中心 (紅磡)
▪️中童口罩 - 盈健醫務中心 (天水圍)
▪️小童口罩 - 盈健醫務中心 (坑口站)
▪️小童口罩 - 盈健醫務中心 (大埔廣場)

【其他內容】【香港製造】上次賣$100/50個! ECHO Mask一口口罩獲歐盟TypeIIR最高標準 預告將再次開賣

理的口罩

 >>>口罩訂購連結<<<

【其他內容】 【終破$50大關】深水埗小店減價求售! 唔駛 $1 一個 三層口罩售 $49盒/50

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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