【附訂購連結】醫療集團賣理的口罩? 成人/中童/小童獨立包裝口罩售 $65盒/30個

盈健醫療集團再次推出口罩訂購活動，今次推出符合 ASTM Level 3 規格的成人、中童及小童口罩，並以成本價 $65 出售，跟大家齊心抗疫。

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盈健表示，今次口罩訂購登記由即時至 2020 年 6 月 17 日中午 12:00 正截止，會以抽籤形式進行。中籤者在截止日翌日收到盈健由發出的 SMS 確認信息，若無收到確認名額訊息者則代表沒有抽中。

訂購詳情

登記時間：現在起至 17/06/2020 (星期三) 中午 12:00

換購價 : $65/30 片裝

口罩規格：符合美國標準 ASTM F2100-11 Level 3及歐洲 EN14683 Type IIR

數量：300盒 (成人); 150盒(中童); 100盒(小童)

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參加方法詳情按此

那究竟盈健今次開賣的口罩，是甚麼品牌呢? 因官方沒有詳述品牌。根據官方對口罩描述，記者估計符合 ASTM Level 3 規格、售 $65/30 個的獨立口罩應該是理的。就此事記者亦 PM 對方查詢，對方回覆指是「理的」。所以大家可放心訂購。

換購地點 (需於填表時選擇，一經提交不能更改)：

▪️成人口罩 -盈健醫務中心 (將軍澳新都城)

▪️成人口罩 - 盈健醫務中心 (荔枝角昇悅居)

▪️成人口罩 - 盈健醫務中心 (北角)

▪️中童口罩 - 盈健綜合醫務中心 (大圍站)

▪️中童口罩 - 盈健醫務中心 (紅磡)

▪️中童口罩 - 盈健醫務中心 (天水圍)

▪️小童口罩 - 盈健醫務中心 (坑口站)

▪️小童口罩 - 盈健醫務中心 (大埔廣場)

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▲ 理的口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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