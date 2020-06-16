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【疫市營商】冷門行業難幸免　皆旺商場魔術用品店陷困境

業界頭條 14:51 2020/06/16

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新冠肺炎肆虐影響各行各業，即使長期有熟客撐住的冷門行業也難幸免。主打精品玩具和魔術用品的旺角「皆旺商場」，有店主直言新冠肺炎疫情最大影響是改變了經營格局，整條營商生態鏈都受重創，事到如今只能被動等市場恢復。

魔術道具店東主 Michael 坦言生意下跌接近一半：「我們店本身是做熟客為主，通常都是一些魔術師為了表演就要添購道具，但新冠肺炎疫情下很多活動都取消了，這班魔術師無活動接，連帶我們作為下游用品店很難生存。現在我們店舖生客固然絕跡，回頭客又少，只好等疫情好轉讓生意慢慢回升，現在比之前好了一點，但恐怕都要等一段長時間才能夠恢復。」

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相比魔術用品，皆旺的玩具店情況算是比較好。東主徐先生表示，新冠肺炎疫情對其生意影響其實不大，就算在疫情最差時人流亦只是少了大約兩成半，而現時商場人流已近乎回復正常；另一方面，由於銷售模式兼顧了網店和門市，客源一直比較穩定。他又說：「皆旺商場的吉舖情況和去年差不多。附近的玩具店應該也是受不到太大影響。而且我們公司規模小，貨品價格低，全都是集中在 200 至 300 元之間，而月租金在 6,000 元左右的情況下，細舖比起其他類型店舖更易熬過疫情。若果是賣鐘錶珠寶的商場地鋪就完全不同講法了。」

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皆旺的玩具亦有平有貴。

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撰文 : 陳文政

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