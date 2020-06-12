【買2盒平$20!】萬寧自家港產成人/中童Level2口罩售$113盒/50個 店員:日後會不時返口罩唔駛急

昨天屈臣氏口罩發威，今日到萬寧港產口罩發功啦! 今早萬寧網店已發售萬寧口罩(按此瀏覽報道)，然後部分萬寧門市在開店後陸續發售萬寧口罩，今日更發售新款的萬寧中童Level2口罩。

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今日不少萬寧分店一開門就發售萬寧牌口罩，但據網民報料，多間分店的存貨很快已售罄。不過有部分店舖，卻在 2 時才到貨開賣，可見各分店的返貨時間有別。記者亦到沙田新城市分店查看，店員指萬寧牌口罩已售罄，但他表示日後會不時返口罩，著記者不用心急，要買實買到的。

▲ 今早萬寧中童口罩到貨 (網民圖片)

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此外，今日萬寧更首次發售中童口罩，其規格跟成人版一樣，售價和口罩數量亦相同，只是尺寸有別為 14.5x9.3cm。有興趣的朋友，可留意一下萬寧各門市或網店有否返貨!

萬寧口罩跟屈臣氏口罩的規格比較詳情，可按此瀏覽。

▲ 上為萬寧中童口罩 (網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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