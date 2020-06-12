  • 33°C
香港時間 : 2020612日 (五) 17:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

周杰倫新單曲收入逾624萬元　音樂平台推新歌比出實體碟更賺錢？

數碼轉型 13:20 2020/06/12

分享：

不少人會使用音樂平台聽歌，而歌手亦會在平台上推出新歌。台灣歌手周杰倫的付費新歌《Mojito》今日正式登陸內地的音樂平台，新歌推出不久更令平台伺服器故障，用戶搶著購買新歌，短短 8 小時便為周杰倫帶來 570 萬元人民幣（約港幣 624.4 萬元）的銷售額。隨著音樂平台盛行，在網上推出付費新歌，會否推出實體碟更賺錢？

音樂平台推新單曲 帶來過百萬收入

周杰倫並非首次在內地音樂平台推出新歌，於去年 9 月推出的數碼單曲《說好不哭》在 QQ 音樂的數碼專輯銷售額突破 1,500 萬元人民幣，成為平台歷史上銷售額最高的數碼單曲。如今周杰倫再次在 QQ 音樂、酷狗音樂和酷我音樂平台推出付費新歌， 這 3 大平台共計售出約 191 萬張，以每張 3 元的價格計算，新單曲已經創造超過 570 萬元的銷售收入。

【相關文章】睇 Live 過時？ 8K 畫質演唱會 VR 直播

同杰倫在去年9月推出的數字單曲《說好不哭》已賣出超過8千萬張

 

【相關文章】真人網紅out！虛擬網紅互動率高更受年輕人歡迎

數碼單曲銷售商機無限

隨著用戶費意願提升，再加上部分歌手強大的 fans 效應，數碼單曲/專輯銷售正成為線上音樂平台收入增長的來源之一。騰訊音樂 2020 財年的業績報告顯示，包括音樂訂閱、數碼單曲/專輯銷售、廣告等在內的網上音樂收益達 20.44 億元人民幣，比去年同期增長 27%，在總收入中的比重進一步提升。

數碼單曲/專輯銷售對於網上音樂平台發展重要。因為網上音樂業務的廣告收入部分受宏觀環境影響，來自音樂訂閱的收入增長需要更多時間，一方面是因為平台的用戶規模增長空間有限。另一方面，平台用戶的付費率及每用戶付費金額目前仍然較低，音樂付費現階段仍然是充滿變化的業務。

【相關文章】疫情帶動電子書銷售 小書店網站單日收入銷售破110萬元

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：QQ音樂

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

毋須靠中國客轉攻年輕人市場　日本旅遊界跨行業結盟拓國內旅遊博反彈
2020/06/11
毋須靠中國客轉攻年輕人市場　日本旅遊界跨行業結盟拓國內旅遊博反彈
快時尚品牌沒落？Zara母公司關全球1200分店　斷捨離・電貿網購加速轉型
2020/06/11
快時尚品牌沒落？Zara母公司關全球1200分店　斷捨離・電貿網購加速轉型
市場拓展 數碼轉型 商業營銷 周杰倫 音樂

下一篇文章

新冠肺炎減退! 企業業務重啟 惟信心未回復
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹