周杰倫新單曲收入逾624萬元　音樂平台推新歌比出實體碟更賺錢？

不少人會使用音樂平台聽歌，而歌手亦會在平台上推出新歌。台灣歌手周杰倫的 付費新歌《Mojito》今日正式登陸內地的音樂平台，新歌推出不久更令平台伺 服器 故障，用戶搶著購買新歌，短短 8 小時便為 周杰倫帶來 570 萬元人民幣（約港幣 624.4 萬元）的銷售額。隨著音樂平台盛行，在網上推出付費新歌，會否推出實體碟更賺錢？

音樂平台推新單曲 帶來過百萬收入

周杰倫並非首次在內地音樂平台推出新歌，於去年 9 月推出的數碼單曲《說好不哭》在 QQ 音樂的數碼專輯銷售額突破 1,500 萬元人民幣，成為平台歷史上銷售額最高的數碼單曲。如今周杰倫再次在 QQ 音樂、酷狗音樂和酷我音樂平台推出付費新歌， 這 3 大平台共計售出約 191 萬張，以每張 3 元的價格計算，新單曲已經創造超過 570 萬元的銷售收入。

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▲ 同杰倫在去年9月推出的數字單曲《說好不哭》已賣出超過8千萬張

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數碼單曲銷售商機無限

隨著用戶費意願提升，再加上部分歌手強大的 fans 效應，數碼單曲/專輯銷售正成為線上音樂平台收入增長的來源之一。騰訊音樂 2020 財年的業績報告顯示，包括音樂訂閱、數碼單曲/專輯銷售、廣告等在內的網上音樂收益達 20.44 億元人民幣，比去年同期增長 27%，在總收入中的比重進一步提升。

數碼單曲/專輯銷售對於網上音樂平台發展重要。因為網上音樂業務的廣告收入部分受宏觀環境影響，來自音樂訂閱的收入增長需要更多時間，一方面是因為平台的用戶規模增長空間有限。另一方面，平台用戶的付費率及每用戶付費金額目前仍然較低，音樂付費現階段仍然是充滿變化的業務。

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Photo：QQ音樂