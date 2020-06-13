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【疫市營商】信和中心生意回升靠《動物之森》？遊戲零售店已是夕陽行業

業界頭條 12:20 2020/06/13

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新冠肺炎肆虐，連旺角「地標」之一信和中心亦人流大減；遊戲零售店早前憑藉《動物之森》谷底反彈，近期亦有兩間新 Game 舖開張，行業彷彿迎來了春天，惟有遊戲店老闆指出，店舖近期營業額只是逐漸回復過往水平，遠未至於好環境。

在信和中心經營遊戲店舖的林先生表示，信和過往有外地、內地旅客雲集，新冠肺炎疫情之下他們完全絕跡，封關初期確非常難捱。他說：「可能香港人之後開始習慣疫情，慢慢都肯出來逛街，我們會見多了一些生客，營業額開始回升，加上有受歡迎遊戲出現，人流一度拉旺不少，但平均計算的話，營業額只是慢慢回復過往水平。」

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信和中心人流近期有回升。

林先生指信和最近有兩間新遊戲店逆市開張，惟遊戲產品零售界確未暢旺，最少自己店舖的生意額未有追得上新冠肺炎疫情爆發前。他說：「現在兩間新店舖賣的貨品定價都很低，可能是開業初期在做宣傳吧。」他直指時代不同，不能奢望回復到 80、90年代成行成市的高峰期。

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遊客店老闆指遊戲零售有反彈跡象，但仍未追到肺炎疫情前的水平。

熟客不受網購潮影響

莊先生經營的店舖，主力售賣數碼相機及相關電子產品。他指現時信和人流較之前少約 20%：「數碼相機行業比較特別，我們賣的貨品比較貴，高階數碼相機售價都要五位數字，所以光顧的客人都是先上網格過價，看過網店後覺得價錢 ok  才過來買，所以我們不太受商場人流影響。當然，在保持同一銷售模式之下客人仍一樣變少，可見市道的確是淡靜。」

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撰文 : 陳文政

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