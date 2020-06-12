新冠肺炎減退! 企業業務重啟 惟信心未回復

多個國家從新冠肺炎疫情中復工，有調查顯示，雖然企業對前景信心增加，不過在 IT 預算上仍會削減，更可能比早前的預測更多。

根據 IDC 剛發表的 COVID-19 科技指數指出， 5 月最後一周商業信心水平仍見下降。美國、西歐和亞太地區的 IT 採購者表示，他們預計 IT 總支出下降幅度將超過之前的預期。儘管許多國家準備暫時進入逐步復甦階段，而過去一個月總體市場指標趨向穩定。

市場信心是掌握採購的一個決定因素。報告就指，自從新冠肺炎危機發生以來，美國的信心水平特別疲弱，跟兩周前相比，雖然部分美國公司對整體經濟信心增加，但相反，他們對整個年度自己的 IT 預算仍缺乏信心。預計傳統科技產業（包括 PC 、周邊設備、軟件應用及 IT 服務）的支出將大幅下降。而歐洲的調查結果也有所惡化，尤其在法國、意大利和俄羅斯。

至於亞太區市場，報告指，商業機構信心有穩步增長，但近期調查結果見複雜。 IDC 預期，中國的 IT 支出仍將增加，因為中國經濟從恢復速度較快，但印度的信心水平未見好轉，而韓國的信心水平甚至下降，雖然韓國開始放鬆限制措施，但卻讓感染病例再次增加是其中原因。