【新冠肺炎好消息】強生提前 7 月中測試疫苗 生產目標 10 億劑

強生 Johnson & Johnson 宣布提前測試新冠肺炎疫苗！早前強生提及自家研發的新冠肺炎疫苗，會於今年 9 月開始試驗其成效，但近日品牌指出，當中可以提前於 7 月中起測試，對日後預防新冠肺炎疫情，起了重大幫助。

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強生 Johnson & Johnson 自今年 1 月已開始研發新冠肺炎疫苗，是基於製作伊波拉病毒疫苗的技術而研製。最初品牌預計在 9 月開始測試疫苗成效，不過近日就宣布可以提前於 7 月中起進行疫苗試驗，如疫苗是安全有效的話，更會將 2021 年的疫苗生產目標，定為超過 10 億劑，讓更多市民能夠受惠。至於測試疫苗細節，當中會於美國及比利時舉行，目標測試者方面將找來 1,045 名年齡介乎 18 至 55 歲的健康成年人，以及 65 歲及以上的老人進行。

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