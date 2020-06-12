【終要減價】盾牌再度劈價求售! 成人/中童/兒童 Level 2 口罩皆減至$150/50個 仲有贈品送

近日香港口罩售價不斷下調，尤其是國產出品。一直定價「偏硬」的港商盾牌，亦要再次減價求售!

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盾牌在 5 月底已把口罩售價下調至 $200 (按此瀏覽報道)，今次盾牌在 FB 表示，再度減價發售。減價產品包括:

▲ 盾牌口罩再度劈價求售

品牌：Body Shielder盾牌 Level2

1）成人口罩 175x90mm

價格： $150/盒 （藍色）

2）兒童口罩 145x90mm

5-12 歲兒童適用

價格： $150/盒 （藍色）

3）幼童口罩 120x 80mm

0-5歲兒童適用

價格： $150/盒 （藍色）



口罩規格：

50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）

ASTM F2101 Level 2

Nelson實驗室測試報告

BFE>99%

PFE>99%

VFE>99%

氣壓差<5.0mmH2O/cm2

血滲透阻力>120mmHg

阻燃級別：Class 1

口罩印有Body Shielder logo

口罩鼻樑條採用孖鐵線，加強保護

▲ 盾牌口罩的3 種尺寸

4）M84 品牌：Masking 美舒健

成人一次性醫用衛生口罩

175x90cm

USA Nelson Lab檢測報告

ASTM F2101-07, EN14683:2014

BFE》99%

#50個透明獨立膠袋包裝

價格：$180/盒（藍色）

5）M131 品牌：康加 Heal+h

成人一次性使用口罩

175x90mm

標準：中國GB15979-2002

BFE》95%

含菌量：無

價格：$100/盒 （藍色）

6）M20 品牌：Toukai東海

兒童口罩 145x90mm （綠色）

5-12 歲兒童專用

價格： $130/盒 （綠色）

7）M25 品牌：Toukai東海

幼童口罩120x80mm

0-5歲幼童專用

50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）

USA Nelson Lab檢測報告

ASTM F2101-07, EN14683:2014

BFE》99%

價格： $130/盒 （綠色）

贈品：

- 每$500訂單金額，送5對透明防水鞋套，雨季來臨適用

- 每$1000訂單金額，送100片酒精濕紙巾

- 上門購買客戶，額外每$500購買金額, 送75%酒精100ml噴霧裝，數量有限，送完即止，因為是液體產品，所以不能隨網購訂單附送。

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發售日期

6 月 12 日星期五開始可以上粉嶺辦公室購買

6 月 13 日星期六晚上 8 時在網站發售

www.ashop.com.hk

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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