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【終要減價】盾牌再度劈價求售! 成人/中童/兒童 Level 2 口罩皆減至$150/50個 仲有贈品送

行內熱話 01:35 2020/06/12

分享：

近日香港口罩售價不斷下調，尤其是國產出品。一直定價「偏硬」的港商盾牌，亦要再次減價求售! 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

盾牌在 5 月底已把口罩售價下調至 $200 (按此瀏覽報道)，今次盾牌在 FB 表示，再度減價發售。減價產品包括:

盾牌口罩再度劈價求售

品牌：Body Shielder盾牌 Level2
1）成人口罩 175x90mm
價格： $150/盒 （藍色）

2）兒童口罩 145x90mm
5-12 歲兒童適用
價格： $150/盒 （藍色）

3）幼童口罩 120x 80mm
0-5歲兒童適用
價格： $150/盒 （藍色）


口罩規格：
50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
ASTM F2101 Level 2
Nelson實驗室測試報告
BFE>99%
PFE>99%
VFE>99%
氣壓差<5.0mmH2O/cm2
血滲透阻力>120mmHg
阻燃級別：Class 1
口罩印有Body Shielder logo
口罩鼻樑條採用孖鐵線，加強保護

盾牌口罩的3 種尺寸

4）M84 品牌：Masking 美舒健
成人一次性醫用衛生口罩
175x90cm
USA Nelson Lab檢測報告
ASTM F2101-07, EN14683:2014
BFE》99%
#50個透明獨立膠袋包裝
價格：$180/盒（藍色）

5）M131 品牌：康加 Heal+h
成人一次性使用口罩
175x90mm
標準：中國GB15979-2002
BFE》95%
含菌量：無
價格：$100/盒 （藍色）

6）M20 品牌：Toukai東海
兒童口罩 145x90mm （綠色）
5-12 歲兒童專用
價格： $130/盒 （綠色）

7）M25 品牌：Toukai東海
幼童口罩120x80mm
0-5歲幼童專用
50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
USA Nelson Lab檢測報告
ASTM F2101-07, EN14683:2014
BFE》99%
價格： $130/盒 （綠色）

贈品：
- 每$500訂單金額，送5對透明防水鞋套，雨季來臨適用
- 每$1000訂單金額，送100片酒精濕紙巾
- 上門購買客戶，額外每$500購買金額, 送75%酒精100ml噴霧裝，數量有限，送完即止，因為是液體產品，所以不能隨網購訂單附送。

【其他內容】【香港製造】上次賣$100/50個! ECHO Mask一口口罩獲歐盟TypeIIR最高標準 預告將再次開售

發售日期

6 月 12 日星期五開始可以上粉嶺辦公室購買
6 月 13 日星期六晚上 8 時在網站發售
www.ashop.com.hk

【其他內容】 【終破$50大關】深水埗小店減價求售! 唔駛 $1 一個 三層口罩售 $49盒/50

【其他內容】【藥房到貨】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房平售 賣$120盒/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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