【附優惠券】7-Eleven 推 Häagen-Dazs 雪糕批大優惠 ＄115 買到 6 盒

炎炎夏日，最適合在家歎返杯雪糕！7-Eleven 便利店將由 6 月 12 日早上 7 時起至 16 日推出 Häagen-Dazs 雪糕批優惠，任選各款口味 5 盒，只需 $100；如加上電子優惠券的話，即可以 $15 加購第 6 盒，總共 $115 便有 6 盒雪糕批，平均一盒不用 $20，抵食啊！

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另外，大家只要配合 Ailpay 支付寶的「勁賞掃」優惠，用 AlipayHK App 掃描 7-Eleven 店內宣傳單張上「勁賞掃」的 QR code 即可獲 1 張 $3 電子禮券，單一淨消費滿 $10 即可使用，即等於 $112 便可買到 6 盒雪糕批，此優惠有效期至 6 月 30 日。

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需注意，此優惠只適用於香港店舖，但不包括瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、港鐵海洋公園站、香港西九龍站及港珠澳大橋香港站店。貨品數量有限，售／送完即止。

電子優惠券【按此】

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