【香港製造】維特健靈再開賣 HF95 納米抗菌口罩

香港廠商維特健靈 Vita Green 表示，再次開賣旗下的 HF95 納米抗菌口罩。

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今次廠方採取自登記，後抽籤購買的開售方法。開售訂購日期是由6月12日至15日，中籤者可以購買 HF95 納米抗菌口罩。維特健靈 HF95 納米抗菌口罩的售價為 $150/30個。

登記連結會在 6 月 12 日中午 12 時於官方 Facebook 公布。

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▲ 維特健靈 HF95 納米抗菌口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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