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【疫市營商】 大阪河豚百年老舖Zuboraya結業　京都酒店同日照開張

業界頭條 20:17 2020/06/11

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新冠肺炎疫情猛於虎？屹立大阪「新世界」通天閣的百年老店 Zuboraya（づぼらや）河豚（俗稱雞泡魚）餐廳，終敵不過時代巨輪結業。

Zuboraya 早在 1920 年開業，頗受遊客歡迎，其中餐廳門外的立體河豚燈籠更是地標之一，顧客遊人爭相在充滿昭和年代風的店前拍照。可惜，受新冠肺炎疫情影響生意大跌，今年 4 月 8 日暫停營業，本打算 6 月 15 日復業，但跟員工協商後決定關閉新世界和道頓兩間分店。

Zuboraya 主席松田龍司表示，餐廳自 3 月以來營業額大幅下降，守不住之下惟有結業。對於客戶和員工感到抱歉。現在最大問題是未知如何處理著名的河豚招牌。

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京都酒店疫市照開張

老店被迫結業，但另一邊廂有連鎖酒店疫市開業。在北美及歐洲經營的時尚酒店集團 Ace Hotel, 在 Zuboraya 結業同一日（6 月 11 日）於京都開設其亞洲區首間酒店「京都王牌酒店」（Ace Hotel Kyoto）。該酒店原定 4 月開業，但因新冠肺炎疫情推遲了兩個月開張。Ace Hotel 高級總經理飯田佑介表示：「我希望在開發國內客戶產品的同時，可促進業務發展。」根據京都市旅遊協會稱，京都市的主要酒店入住率，比去年同期下跌約 8 成。

日本政府當然沒有忘記旅遊能促進經濟。根據日媒報道，日本擬首階段解封越南、泰國、澳洲以及紐西蘭等 4 個國家的商務旅客入境，每日入境上限為 250人，商戶客需接受日本入境處的 PCR（陰性書面報告） ，檢查逗留期間亦不可乘搭公共交通工具、並需要用手機記錄位置情報。

京都也是熱門旅遊地點之一。

事實上，根據大阪旅遊局數據，2018 年有 1,141 萬外國人次到當地旅遊，中國佔 455 萬居首， 第二位是韓國（239 萬），第三是台灣（122 萬）。

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Photo：Pexels、RaymondLing、peter-rabbit

撰文 : 鍾采餘

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