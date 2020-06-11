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【附訂購連結】港企推自家品牌口罩! Luck Well 兒童四層口罩 以低於成本價 $50盒/50個發售

業界頭條 20:22 2020/06/11

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大家有沒有印象，在疫情初期，有一間香港企業曾以 $80 良心價發售上萬盒口罩(按此瀏覽詳情)， 幫助港人解困。今次福進國際 (Luck Well) 在 FB 表示，再次推出自家品牌的口罩應市。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

福進國際表示繼續回饋社會，為針對朋友都陸續開課開學，廠方準備了 6,000 盒 Luck Well 兒童防護口罩，會以低於成本價 $50 出售，希望小朋友都可以得到適當嘅防護！

港牌Luck Well 兒童四層口罩

【其他內容】【香港製造】上次賣$100/50個! ECHO Mask一口口罩獲歐盟TypeIIR最高標準 預告將再次開售

Luck Well 口罩規格 :
四層構造
BFE ≥ 95%
PM2.5
四折式設計
符合歐盟 EN149:2001 + A1:2009
尺寸 約138x80mm
一盒50片包裝

售價: $50/盒

Luck Well 兒童口罩採四層設計

【其他內容】 【終破$50大關】深水埗小店減價求售! 唔駛 $1 一個 三層口罩售 $49盒/50

口罩直購連結<<<  (填好後，店方盡快聯絡安排)

由於要預貨在自取點，店方會聯絡買家預約取貨。如有查詢可致電 +852 2337 3279 (Mon to Fri 10:00-17:00)

口罩自取地址 :九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室

付款方式 :
銀行户口(BOC)入賬
轉數快
PayMe
Alipay

【其他內容】【藥房到貨】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房平售 賣$120盒/50個

Luck Well 兒童口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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