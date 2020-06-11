【附訂購連結】港企推自家品牌口罩! Luck Well 兒童四層口罩 以低於成本價 $50盒/50個發售

大家有沒有印象，在疫情初期，有一間香港企業曾以 $80 良心價發售上萬盒口罩(按此瀏覽詳情)， 幫助港人解困。今次福進國際 (Luck Well) 在 FB 表示，再次推出自家品牌的口罩應市。

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福進國際表示繼續回饋社會，為針對朋友都陸續開課開學，廠方準備了 6,000 盒 Luck Well 兒童防護口罩，會以低於成本價 $50 出售，希望小朋友都可以得到適當嘅防護！

▲ 港牌Luck Well 兒童四層口罩

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Luck Well 口罩規格 :

四層構造

BFE ≥ 95%

PM2.5

四折式設計

符合歐盟 EN149:2001 + A1:2009

尺寸 約138x80mm

一盒50片包裝

售價: $50/盒

▲ Luck Well 兒童口罩採四層設計

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口罩直購連結<<< (填好後，店方盡快聯絡安排)

由於要預貨在自取點，店方會聯絡買家預約取貨。如有查詢可致電 +852 2337 3279 (Mon to Fri 10:00-17:00)

口罩自取地址 :九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室

付款方式 :

銀行户口(BOC)入賬

轉數快

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Alipay



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▲ Luck Well 兒童口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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