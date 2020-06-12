【附購買連結】$113 盒萬寧 Level 2 港產口罩已在官方網店上架

萬寧自家品牌港產口罩，在毫無推廣下已於今星期一在部分萬寧分店開賣 (按此瀏覽詳情)，由於數量不多，很快便售罄。不過大家別失望，因為萬寧自家港產口罩已在官方網店上架啦!

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記者到萬寧網上商店，發現萬寧自家品牌港產 Level 2 口罩已上架，售價只跟門市一樣是 $113 一盒，有 50 個，每單限買 2 盒，可在門市自取。同時亦設購買萬寧自家品牌滿 $60，即送 $20 現金劵的優惠，同樣跟門市相同。不過現時萬寧網店顯示此口罩為「暫時缺貨」。更新：今日 7 時左右，網站曾開賣，一小時後售罄。如果大家有興趣的話，建議要不時瀏覽官網，查看最新口罩開賣情況啦!

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▲ 萬寧 Level 2 港產口罩已在官方網店上架

萬寧口罩跟屈臣氏口罩的規格比較詳情，可按此瀏覽。

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▲ $113 盒萬寧 Level 2 港產口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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