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【疫市營商】歐美網上消費因肺炎疫情急升　全球中小企加速轉型

業界頭條 11:02 2020/06/12

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新冠肺炎疫情雖深深打擊歐洲社會經濟，但也令當地經營環境改變，加速數碼轉型。舉例，在西班牙的巴塞羅那的老年人士或獨居長者，消費模式十分傳統：每日到市場買餸等等，但自實施封城禁令後被迫網購，反而促進電子商貿（e-commerce） 加速發展。

歐洲在新冠肺炎疫情連環衝擊下嘗試以數碼轉型逆轉經濟困局。西班牙巴塞羅那省 12 間食品市場嘗試用手機和 WhatsApp 跟顧客做生意。西班牙中央銀行經濟學家指，西班牙全面封鎖期間，網上消費銷售額 15% 升至 22%。

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新冠肺炎疫情令全球中小企面臨經營危機甚至有倒閉之虞，其中意大利和西班牙的衝擊更明顯。據 Euromonitor 研究顯示，4/5 西班牙中小企之前無發展網上平台，去年人均網上消費額僅 275 美元，比居首美國的 1,600 美元、英國的 1,300 美元，以及其後的德國和法國差得遠；亦比亞洲區的日本和中國的 708 美元和 524 美元的少。因此，趁新冠肺炎疫情加強電子商貿，對西班牙以至全球中小企有益。

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新加坡於5月尾撥1700億財政儲備金保就業

事實上，救中小企是全球政府最重要議程之一。香港有防疫抗疫基金的「保就業」計劃，新加坡政府也有現時第四輪「財政刺激」計劃，撥款約 330 億新加坡元（約港幣 1,794 億元）刺激當地經濟，保國民就業，並為合資格中小企租戶及工業和辦公物業中小企，抵銷 2 個月和 1 個月租金。

全球貿易受阻加上實施邊境管制下，新加坡副總理兼財政部長王瑞傑表示，第四輪「財政刺激」計劃的措施為受邊境關閉和活動限制的企業和員工帶來幫助。

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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