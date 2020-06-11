快時尚品牌沒落？Zara母公司關全球1200分店　斷捨離・電貿網購加速轉型

新冠肺炎疫情下零售業受到嚴重打擊，主打快時尚的 Zara 其母公司 Inditex ，宣布永久關閉全球多達 1,200 間門市，改變經營策略發展網上銷售。近年不少快時尚品牌接連宣布倒閉或關閉門市，這亦可能跟消費者的購物習慣改變有關。

全球關逾千分店 轉戰電貿業務

Inditex 公布截至今年 4 月底止 3 個月業績，受疫情影響，公司期內虧損達 4.09 億歐元（約港幣 36 億元），虧損額較分析員預期多超過 1 倍。該公司表示，永久關閉全球多達 1,200 間門店，相當於全球門市總數的 16%，日後將更積極轉向網上銷售。這些門市將分今、明兩年關閉，南北美洲有約 100 間 Zara、Massimo Dutti 及 Pull＆Bear 等品牌的門市將受到影響，亞洲和歐洲將會有更多分店關閉。

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Inditex 表示，關店對象主要是一些小型商店，以及一些銷售可轉移至附近其他門市的商店。未來 3 年，Inditex 將投資 10 億歐元（約港幣 113.5 億元）於電子商貿業務。

▲ 日本「收納教主」近藤麻里恵（Marie Kondo）。

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斷捨離成趨勢 減少不必要購物

快時尚或速食時裝（Fast Fashion）品牌除了受新冠肺炎疫情影響，也可能與消費者的購物習慣改變有關。日本「收納教主」近藤麻里恵（Marie Kondo）的收納風格大受歡迎，鼓勵「斷捨離」，這令消費者減少購買衣物，甚至將家中多餘的衣物捐到慈善機構。

另一邊廂，「慢時尚」潮流在疫情前已興起，瑞典環保少女 Greta Thunberg 的訴求凸顯消費欲對地球的傷害，促使消費者轉而尋求品質更好、更耐穿以及對動物、人類和地球有益的「環保服裝」。

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Photo：Phillip Pessar、Kake@Flickr；KonMari@Facebook