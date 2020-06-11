藥房有中衛口罩賣! 黑色版本現貨發售

現時香港口罩供應充足，基本上不用再撲口罩。佐一些特色口罩，仍吸引不少用戶的目光。說的是台灣製的中衛口罩。

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現時台灣已容許口罩輸出至香港，但中衛口罩即使在台灣當地也十分搶手。雖然大家也可在網購平台直接購入(方法按此瀏覽)，但要成功購入不容易。有網民在 FB 群組表示，在荃心藥房有中衛口罩黑色版發售，售價為 $195/50個，相比於原價的約 $78，當然是貴出不少，但並勝在有現貨! 要立即使用，要付出不少代價啦!

事實上，此店不時會有中衛口罩賣，上星期亦曾有多色到貨。注意店方只有少量貨，若要購買的話，請先向店方查詢是否仍有貨。

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▲ 藥房有中衛口罩賣! (網民圖片)

荃心藥房查詢:2466 6593

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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