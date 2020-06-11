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【疫市營商】設優惠資訊平台刺激市民消費？中小商戶﹕有效但減租降成本更實際

業界頭條 13:36 2020/06/11

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新冠肺炎疫情下本港經營環境艱難，香港再出發大聯盟發起「促消費、撐經濟」，呼籲全港大小商戶優惠方式促進市民消費意慾。有售賣護膚品的負責人指，推出優惠的確雖可吸引顧客消費，但認為減租更實際。

減租更實際

美容服務中心 Afresh by Apple 創辦人 Apple Chan 表示，團體推出優惠平台有助吸引顧客消費，但她指，品牌位於尖沙咀的分店暫未有減租措施，現時租金佔店舖營運的比例較高，如果業主能夠減租對生意的幫助會更大。

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Afresh by Apple 創辦人Apple Chan

香港再出發大聯盟刺激消費促經濟小組召集人王惠貞表示，受去年社會事件及今年新冠肺炎疫情影響，香港經濟低迷，飲食、旅遊、酒店、零售等行業更是重災區，為協助各行業渡過難關，帶動經濟復甦，大聯盟發起有關行動。餐飲聯業協會會長黃家和指，估計有至少 1,000 間食肆參與行動，未來會跟零售業界有更多合作計劃，推出更多優惠。

優惠涵蓋各行業 不會篩選商戶

據悉，「促消費、撐經濟」會向全港商戶收集折扣及其他優惠資訊，並透過大聯盟網站發放，當中涵蓋餐飲、零售等商戶優惠。大聯盟副秘書長黃英豪表示，今次活動屬開放式平台，沒有任何標籤，亦不會篩選參與者，但參與者需要透過有關商會才可報名。

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大聯盟的優惠平台涵蓋餐飲、零售等商戶

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Photo：香港再出發大聯盟

撰文 : 廖淑瑩

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