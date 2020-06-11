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【到貨注意】$69.9 起的屈臣氏口罩! 今日於屈臣氏快閃發售

行內熱話 13:34 2020/06/11

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一到星期四五，又係屈臣氏口罩到貨的時間，今午開始，有部分屈臣氏陸續到貨。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組報料，在今午起指在多間屈臣氏分店發現有售 $69.9 起(易賞錢會員價)的屈臣氏口罩(規格詳情可按此瀏覽)到貨。包括:沙田新城市廣場、海怡半島、 新都城和 屯門 Vcity 等。雖然現時上述分店不少已售罄，但相信其他分店仍有機會到貨，如果大家想買屈臣氏口罩的話，可留意就近屈臣氏分店，或致電就近屈臣氏分店查詢是否有貨，以免撲空。祝大家好運遇到!

屈臣氏口罩今日於部分屈臣氏門市發售 (網民圖片)

【其他內容】 【終破$50大關】深水埗小店減價求售! 唔駛 $1 一個 三層口罩售 $49盒/50

屈臣氏口罩今日於部分屈臣氏門市發售 (網民圖片)

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【其他內容】【藥房到貨】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房平售 賣$120盒/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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