【到貨注意】$69.9 起屈臣氏口罩! 今日於屈臣氏快閃發售

一到星期四五，又係屈臣氏口罩到貨的時間，今午開始，有部分屈臣氏陸續到貨。

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有網民在 FB 群組報料，在今午起指在多間屈臣氏分店發現有售 $69.9 起(易賞錢會員價)的屈臣氏口罩(規格詳情可按此瀏覽)到貨。包括:沙田新城市廣場、海怡半島、 新都城,新都會和 屯門 Vcity 等。雖然現時上述分店不少已售罄，但相信其他分店仍有機會到貨，如果大家想買屈臣氏口罩的話，可留意就近屈臣氏分店，或致電就近屈臣氏分店查詢是否有貨，以免撲空。祝大家好運遇到!

▲ 屈臣氏口罩今日於部分屈臣氏門市發售 (網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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