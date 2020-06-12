  • 31°C
香港時間 : 2020612日 (五) 19:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【SME學堂】連鎖零售店不敵肺炎撤離港台　反有利新品牌拓展開舖

商管策略 11:55 2020/06/12

分享：

新冠肺炎疫情衝擊零售業，加上網購盛行，令零售業經營環境受到挑戰。台灣連鎖品牌在 2019 年的總店數目比前年減少 1,840 間，下跌 1.7％ 。不過，連鎖品牌店舖數目減少，反而有利新創品牌進入市場，當中以餐飲業的新品牌增長數目最多。

連鎖品牌店舖數目大減 有利小品牌

據台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）最新發表的《2020 台灣連鎖店年鑑》顯示，台灣去年連鎖品牌總數年增 1.6％ ，但連鎖店數目約 107,960 店，比 2018 年減少 1,840 間，而直營店數目比 2018 年少 2.1％。

【相關文章】買糭送龍蝦？酒店和網購趕推優惠迎端午・父親節

">

協會表示，2019 年連鎖品牌總數增幅輕微，主要來自中大型連鎖企業集團向多個品牌發展，有些代理國外品牌來台，也有不少創新品牌進入市場測試水溫，當中有新進入市場的自創品牌。在各個行業中，又以餐飲業新出現的品牌總店數增長最多。

本港零售業銷售大跌 外國飲食品牌逆市擴張

香港亦面對同樣情況。政府統計處公布，4 月零售業總銷貨價值臨時估計為 241 億元，按年下跌 36.1%。當中零售業成重災區，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌 76.6，服裝跌 63.6%。不少國際品牌更宣布撤出香港，例如英國時裝品牌 Jack Will 在去年 8 月將香港全線店舖結業、內地服裝集團 EPO Fashion Group 則於同年 10 月宣布全線撤出香港。

【相關文章】追回生意靠Coupon？商場首推無消費條件現金券1分換100元

日本「壽司郎」去年 8 月進軍香港，至今全港已有 4 間分店。

雖然有國際品牌撤出香港，但亦有不少「過江龍」飲食品牌在香港開設分店，例如美國精品咖啡店 Blue Bottle Coffee 今年 4 月在香港開設首間分店，日本迴轉壽司「壽司郎」更逆市開設多間分店，有傳最新 1 間分店將在樂富開業。

【相關文章】小店推新口味「芋頭糭」　重新演繹傳統食物吸客

美國精品咖啡店 Blue Bottle Coffee 今年 4 月在香港開設首間分店。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：Sushiro香港Facebook、松屋台灣Facebook

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】 推消費券・網上地攤　車廠電商推地攤經濟救國？
2020/06/04
【SME學堂】 推消費券・網上地攤　車廠電商推地攤經濟救國？
【疫市營商】小店推新口味「芋頭糭」　重新演繹傳統食物吸客
2020/06/05
【疫市營商】小店推新口味「芋頭糭」　重新演繹傳統食物吸客
創業 市場拓展 網上購物 疫情 餐飲 零售 台灣 香港 壽司郎

下一篇文章

快時尚品牌沒落？Zara母公司關全球1200分店　斷捨離・電貿網購加速轉型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹