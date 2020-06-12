【SME學堂】連鎖零售店不敵肺炎撤離港台　反有利新品牌拓展開舖

新冠肺炎疫情衝擊零售業，加上網購盛行，令零售業經營環境受到挑戰。台灣連鎖品牌在 2019 年的總店數目比前年減少 1,840 間，下跌 1.7％ 。不過，連鎖品牌店舖數目減少，反而有利新創品牌進入市場，當中以餐飲業的新品牌增長數目最多。

連鎖品牌店舖數目大減 有利小品牌

據台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）最新發表的《2020 台灣連鎖店年鑑》顯示，台灣去年連鎖品牌總數年增 1.6％ ，但連鎖店數目約 107,960 店，比 2018 年減少 1,840 間，而直營店數目比 2018 年少 2.1％。

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協會表示，2019 年連鎖品牌總數增幅輕微，主要來自中大型連鎖企業集團向多個品牌發展，有些代理國外品牌來台，也有不少創新品牌進入市場測試水溫，當中有新進入市場的自創品牌。在各個行業中，又以餐飲業新出現的品牌總店數增長最多。

本港零售業銷售大跌 外國飲食品牌逆市擴張

香港亦面對同樣情況。政府統計處公布，4 月零售業總銷貨價值臨時估計為 241 億元，按年下跌 36.1%。當中零售業成重災區，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌 76.6，服裝跌 63.6%。不少國際品牌更宣布撤出香港，例如英國時裝品牌 Jack Will 在去年 8 月將香港全線店舖結業、內地服裝集團 EPO Fashion Group 則於同年 10 月宣布全線撤出香港。

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▲ 日本「壽司郎」去年 8 月進軍香港，至今全港已有 4 間分店。

雖然有國際品牌撤出香港，但亦有不少「過江龍」飲食品牌在香港開設分店，例如美國精品咖啡店 Blue Bottle Coffee 今年 4 月在香港開設首間分店，日本迴轉壽司「壽司郎」更逆市開設多間分店，有傳最新 1 間分店將在樂富開業。

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▲ 美國精品咖啡店 Blue Bottle Coffee 今年 4 月在香港開設首間分店。

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