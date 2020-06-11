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毋須靠中國客轉攻年輕人市場　日本旅遊界跨行業結盟拓國內旅遊博反彈

商管策略 15:15 2020/06/11

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過去幾年以觀光立國為目標的日本，不論在 2020 年的東京奧運或 2025 年的大阪萬國博覽會中，政策上都以招攬外國人訪日、刺激國內經濟成長為目標。但一場新冠肺炎令日本每年將近 250,000 億日圓（約港幣 18,118 億元）的觀光市場中，超過 2 成來自外國旅客的收入全數歸零。日本政府就向年輕人推廣國內旅遊，當地旅遊業界亦想辦法轉型，甚至提出「異業結盟」的概念。

連鎖酒店推YouTube頻道

在新冠肺炎疫情前，日本觀光業的國內旅遊推廣重心，都是以放在願意花大錢在旅行的「銀髮族」身上，如豪華鐵路或郵輪行程（由福岡出發至沖繩、橫濱、北海道、神戶，最後返回福岡，行程約 1 個半月），甚至有說法是「跟著郵輪環遊世界 1 年，比住老人院還便宜」。可見年輕人過去並非業界主力經營的重心，套裝行程相對貧乏。

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星野集團旗下位於北海道的 「OMO7 旭川」，是鎖定年輕族群的品牌

日本高級酒店連鎖集團「星野集團（星野リゾート）」，過去為了招攬外國觀光客、了解他們的需求，採取「特別企劃開發團隊」的模式，大量聘用外籍員工，以外國人視角探索日本，而現時為了針對年輕人開發行程，集團亦採取同樣方法。

星野集團旗下位於北海道的 「OMO7 旭川」，是鎖定年輕族群的品牌，酒店員工同時也是當地市場開發團隊，他們不但會製作散步手冊，甚至還在 Youtube 上開設旅遊頻道。

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旅遊業轉型迫在眉睫 異業結盟成新模式

新冠肺炎疫情後，旅客的旅遊模式可能會因而改變。日本最大旅行社 JTB 社長堀坂明弘指，日本旅行社必須思考轉型。例如異業結盟，或深入農漁牧業，將旅宿業淡季的人力派到農家中協助農作採收，而農夫生產的產物也能為酒店提供優質的食材。

此外，旅行社本身是個人力成本高的行業，目前需要將已經規劃好的營運計劃擱置，甚至出現跟不同行業或同業之間合作的可能。例如，福岡的西日本新聞旅行社就決定與讀賣新聞旅行結盟，透過資源整合，不但可以令系統硬件上利益最大化，還能讓人力資源運用更加靈活。

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Photo：pexels、星野集團

撰文 : 廖淑瑩

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