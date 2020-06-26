新冠肺炎疫情令市面人流大減，零售、尤其非民生類用品影響尤大，但也有轉型「反底」個案。位處油麻地的「現時點In's Point」商場擁大量玩具店及格仔舖，店主指，疫情期間市民養成網購習慣，改變了行業生態,，故並非全是壞事。

現時點玩具店東主梁先生指出，新冠肺炎疫情期間消費者慣於留在家中，以社交媒體收集心儀玩具的情報並活用網購。他說：「網購及在社交平台代替舖頭找資料，確實會影響到人流和營額。買玩具，說到底是為了開心，通常在選購時得到的快樂其實比買到玩具搬回家更開心。對顧客來說，疫情期間經由（選購）玩具得到的快樂不會減少，但這對我們經營便有點影響。」

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▲ 有IP的玩具價格較高。

梁先生又指，玩具行業競爭愈來愈大，例如他的店舖出售的全是有 IP 的玩具，如：知名動漫畫角色，故價格較高。相對來說，網上開始與起一堆無 IP 玩具，他解釋：「例如某些圖案看起來很有趣，便可以做成受歡迎玩具，佔有部分市場。買玩具就是通過錢實現自己興趣，自然要花錢的。但如果用較少價錢就可以得到同樣快樂，亦是無可厚非。」

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▲ 「現時點」有大量格仔舖，但欠特色產品寄賣。

經營格仔舖的謝先生表示，商場人流在新冠肺炎疫情期間少了近半，現時生意漸漸回升，他留意到附近格仔舖寄賣的貨品類型逐漸單調。他解釋：「開始賣的東西都差不多，我估計可能業主租不出去舖，索性自己拿來做生意，來源單一故貨品款式都差不多，過往這裏的格仔舖甚麼都有得賣的。現在商場不僅部分舖租不出，賣的東西又欠特色，老實說有點違和。」

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▲ 「現時點」店主指商場格仔舖的貨物類別開始變得單一。

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