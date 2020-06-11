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【一合口罩專訪】賣港產口罩被指騙局　創辦人逐一回應指控

行內熱話 03:51 2020/06/11

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港產口罩逐漸出貨，不過本地口罩商「一合口罩」近日則惹來不少爭議，被指有騙財之嫌。 一合口罩創辦人何錫漢接受本報記者查詢時，透露現時一合口罩的生產情況。  

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不少人於3月3日預訂了第一批口罩，原定5月中至5月底發貨。有網民留言指，只收到付郵費通知，之後已了無音訊，亦未收到所謂的QR Code，不知道還需要等多久，大感失望。亦有網民不想再等，已填退款表，但填妥後並無客服跟進。

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另一方面，有網民發帖文連一盒口罩的實物圖，聲稱已收到QR Code並已取貨，叫其他網民留意垃圾郵件，並耐心等候。  

問題一：為何遲遲收不到口罩？

何錫漢透露，口罩生產及出貨計劃較原定延遲了兩個星期左右。他解釋指，主要是無塵車間的標準由Class 8提升至Class 7，冀提升潔淨度10倍，故準備時間比原定更長。  

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另一方面，口罩原料來自歐洲，供貨時正值是當地疫情嚴重爆發，故歐洲供應商及政府均需要公司提供生產廠房的圖則、機器證明，以確保原料是用作生產之用。整個過程需時約兩星期，導致原料延後抵港。

一合口罩採用的原材料

問題二：為何沒有取貨QR Code？


何錫漢回應指，因為一合口罩增加取貨地點選擇後，需重新發放QR Code，但後台系統未能完全支援。員工需以人手整理訂單、取貨地點，及處理新的QR Code，過程需時。目前正不斷處理當中，亦與後台服務供應商研究，冀加快流程。

一合口罩

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問題三：一合口罩會否「無貨出」？何時才有口罩？

何錫漢指，現時廠房的原材料足夠生產2000萬個口罩，每月可生產800萬個，且未來原料供應將會更穩定。早前生產計劃落後，受影響的主要是第一批訂單的顧客，涉及逾1萬盒口罩。現時亦陸續送往郵政局，往後訂單將會如期出貨；第二批訂單將會在6月中供應。

關於一合口罩的專訪另文報道，可按此瀏覽

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撰文 : 葉泳珊

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