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【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

行內熱話 03:31 2020/06/11

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香港果然有機會成為向世界輸出口罩的地方，因為香港的口罩廠愈來愈多。當中不少口罩廠亦針對 EN14683 Type IIR 歐洲防護級別推出口罩的，Hearty Face Mask 口罩正是其一。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Hearty Face Mask 是新成本的口罩廠，提供歐洲 EN14683 Type IIR 最高防護級別認證口罩，符合 BFE >98% 和合成血液穿透阻力(kPa)>16 的標準。廠方現正開售口罩，為成人尺寸，口罩顏色為深藍色。

Hearty Face Mask 口罩廠正在生產中

【其他內容】 【終破$50大關】深水埗小店減價求售! 唔駛 $1 一個 三層口罩售 $49盒/50個

廠方表示首 10,000 盒口罩以抗疫價 $138 一盒 50 個發售，每人最多只限訂購 2 盒，只收現金。廠方將提供 2 個取貨點（紅磡及新蒲崗)。若成功訂購，廠方會在大約一至兩星期以電郵通知取貨時間及取貨地點。

Hearty Face Mask 口罩

【其他內容】【香港製造】上次賣$100/50個! ECHO Mask一口口罩獲歐盟TypeIIR最高標準 預告將再次開售

Hearty Face Mask 口罩

【其他內容】【藥房到貨】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房平售 賣$120盒/50個

口罩訂購連結<<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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