【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

香港果然有機會成為向世界輸出口罩的地方，因為香港的口罩廠愈來愈多。當中不少口罩廠亦針對 EN14683 Type IIR 歐洲防護級別推出口罩的，Hearty Face Mask 口罩正是其一。

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Hearty Face Mask 是新成本的口罩廠，提供歐洲 EN14683 Type IIR 最高防護級別認證口罩，符合 BFE >98% 和合成血液穿透阻力(kPa)>16 的標準。廠方現正開售口罩，為成人尺寸，口罩顏色為深藍色。

▲ Hearty Face Mask 口罩廠正在生產中

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廠方表示首 10,000 盒口罩以抗疫價 $138 一盒 50 個發售，每人最多只限訂購 2 盒，只收現金。廠方將提供 2 個取貨點（紅磡及新蒲崗)。若成功訂購，廠方會在大約一至兩星期以電郵通知取貨時間及取貨地點。

▲ Hearty Face Mask 口罩

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▲ Hearty Face Mask 口罩

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