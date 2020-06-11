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【附訂購連結】任天堂 NSEW Store 網店 原價 $2,340 開售動森 Switch 主機

行內熱話 02:28 2020/06/11

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早前開幕的全港首間任天堂「正規商品販賣店」- NSEW Store，將推出網上商店，推出2 款Nintendo Switch 主機抽籤購買活動，由6 月12 日早上10 時至6 月14 日晚上8 時接受登記抽籤。 

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受到新冠病毒疫情影響，任天堂 Switch 主機的生產線嚴重減產，遇上《動物森友會》及隔離令等，玩家需要大增而出現供不應求，自日本國內開始，幾乎所有實體店及網店都推出抽籤購買活動。在香港亦不例外，為慶祝 NSEW 網上商店正式上線，官方推出 2 款 Nintendo Switch 主機抽籤購買活動，包括：電光藍．電光紅主機 (電池持續時間加長型號) 及動物森友會特別版主機，中選者可以 $2,340 購買 Switch 。登記日期為6月12日早上10時至6月14日晚上8時(以 NSEW 系統時間為準)，玩家可按此登入訂購。

任天堂 NSEW Store 網店 原價 $2,340 開售動森 Switch 主機

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發售產品:

1)      Nintendo Switch 電光藍．電光紅主機 (電池持續時間加長型號) 【限量100部】
2)      Nintendo Switch 集合啦﹗動物森友會特別版主機 【限量25部】
售價： $2,340
登記日期：6月12日早上10時至6月14日晚上8時(以NSEW系統時間為準)

任天堂 NSEW Store 網店 原價 $2,340 開售動森 Switch 主機

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參加方法：
於登記時間內進入 (www.nsewstore.com 根據指示填妥資料後按「 Submit」提交 。(登記時不設選項，主機款式將隨機抽出，不設更改　)
抽籤結果：
抽籤結果將於 6月 18日 下午 6時 在 NSEW Facebook公佈， NSEW會以 Email 通知中籤者安排購買事宜。
中籤者購買日期： 2020年 6月 23至 28日
購買地點：NSEW 門市

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撰文 : 張文啟

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