【附購買連結】新香港口罩廠 Medcross 推 9 折免運費優惠! Level 2 獨立包裝口罩減價促銷

香港的口罩廠，差不多有 100 間，Medcross 是其中一間後來者!廠方近來更推出促銷服務。

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Medcross 成立於 2020年，旨在為香港提供優質口罩。廠方提供 ISO 13485 無塵潔淨室生產口罩，並且全自動包裝，不用人工接觸。 Medcross 的口罩已經通過 ASTM Level 2 (證書按此)及 歐洲（EN）標准測試。現時廠方只提供成人口罩，之後會推出兒童口罩。廠方的兒童口罩，也將進行額外的玩具標準基材測試，以確保不含鉛和鄰苯二甲酸鹽。

▲ Medcross 口罩

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Medcross 口罩規格

-ASTM Level 2

-PFE>98%

-BFE>98%

-尺寸成人175 x 95mm

-50片一盒

-全獨立包裝

▲ Medcross 口罩

口罩售價:$380 (2 盒) 包郵

現時提供 9 折，平均 $171 一盒。

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▲ Medcross 口罩提供 9 折

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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