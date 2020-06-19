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【疫市營商】食飯都要幻彩詠香江？中環Food Court 賣新港式情懷吸上班客

業界頭條 12:42 2020/06/19

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燈光會在某時段變彩成七彩。

新冠肺炎肆虐重創飲食業。中環怡和大廈地庫一間酒吧結業後，被翻新為整有特色的全新 Food Court ，已於 6 月 15 日開業。怡和大廈地庫 Food Court 前身為意大利酒吧 Grappa’s Cellar，Food Court 將有 10 間餐館進駐，包括 7 間風味的餐館、兩間酒吧及一間美式曲奇店。

由官方團隊營運的特色餐館「BaseHall」，室內設計由 Linehouse 負責，後者將店內燈光營造得如夢似幻，午餐時段是正常光照，但特定時段燈光會幻化出不同色彩，利用幻彩顏色重現 1970 年代的怡和大廈，大玩懷舊的港式情懷變奏。

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BaseHall Bar 負責人 Chris 表示店舖必須有自己特色。

BaseHall Bar 負責人 Chris 說：「Food Court 內 7 間餐館都各有特色，有星馬菜、有墨西哥菜、有韓國菜等，亦不乏獲獎餐館。所以我們在選擇菜色時需別具一格，又有自身特色，最後我們選擇了有意大利風情的芝士三文治及雞尾酒。意式三文治在香港來說比較少有，通常更容易看到的會是美式漢堡，相信我們的主打菜會有一定市場。」

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BaseHall Hugo 雞尾酒。

「BaseHall Hugo」是帶有意大利色彩的雞尾酒，一杯 98 元，是酒吧的特調飲品；酒吧亦有售杯裝紅酒、白酒，價錢港幣 78 元起。芝士三文治方面，每天都會有 2 款提供，每份 128 元，天天供應的會是經典款三文治，以素菜和 3 種芝士作餡料。Chris 說：「另外那款三文治則會輪換，我們預備了四種款式，到時我們一星期開店 6 天，順序輪換即可確保客人每天都有新鮮感，就算是附近的上班族，天天都吃都不會出現每個星期一的菜單都是一樣。」

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意大利芝士三文治。

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撰文 : 陳文政

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