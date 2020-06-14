【SME學堂】愈古怪愈多人鍾意？零食「創新口味」的行銷邏輯

日本零食品牌卡樂B（Calbee）之所以經典，可能並非其薯片好味道，更重要是推廣手法和多變品味。在香港大家熟悉的有燒烤味和「熱浪」，口味創新更令日本人特地來港採購！但有時部分口味太另類，新產品市場反應會超乎想象－的差，過往亦有顧客諷為「暗黑料理」、「黑歷史」。

薯片配搭麵類的新奇組合



早在 2016 年，卡樂B 推出「關西風醬油味」薯片，更跟大阪車站的蕎麥麵店合作，推出配上蕎麥麵的套餐，蕎麥湯麵與薯片分開上碟。此外，2018 年卡樂B 跟一風堂聯乘，推出「薯風混麵」：一風堂特色豚骨湯底拌麵湯汁，再結合卡樂B「熱浪」變成薯片拉麵，豈能聯想到這配搭？至於香港更是玩至出神入化：雲吞麵味、深井燒鵝味、大澳蝦醬味、和風沾麵味、义燒飯味、切鷄飯味、流浮山金蠔味、麻辣火鍋味、胡椒蟹味，甚至海鹽雲呢拿雪糕味…… 不能盡錄。

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▲ 7-Eleven 近期發售肉醬意粉味薯片等新口味和「期間限定」卡樂B產品。

事實上，跨界聯名合作也是商機，能為品牌添創意和知名度，增加產品曝光率，「DailyView網絡溫度計」透過「KEYPO大數據關鍵引擎」檢視 2017 年 1 月 1 日至2019 年 11 月 29 日期間，近 3 年「跨界聯名」的討論效應，發現跨界聯乘合作確能吸引消費者。

除了飲食業外，服裝品牌和藝術跨界合作行銷能吸引群眾注目，如日本服裝品牌 UNIQLO 美國品牌 Theory 繼 2012 年聯乘推出羽絨服，期後再推男裝 polo衫，今季再度合作即將推出女性洋裝系列。可見，產品跨界聯乘能引起外界、消費者廣泛關注，甚至有機會帶動生意。

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▲ 「KEYPO大數據關鍵引擎」檢視2017年1月1日至19年11月29日，「跨界聯名」的討論效應。

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