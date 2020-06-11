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中小企應善用API　降IT成本兼增值

博客論壇 10:55 2020/06/11

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你可能用短短 5 分鐘時間，已經成功在外賣平台完成點餐：先點入地圖查看附近有甚`麼心水餐廳，有需要可以參考餐廳評分，選好食物以信用卡支付，消費後隨時可獲得里數、積分或者下次消費可扣減的現金回贈，全部自動反映於相關帳戶。

以上一環扣一環的用戶體驗，在傳統外賣流程是不存在的，外賣未送到家中，你已經用了好幾項看似是「附加」的服務，但這些服務又似乎最能反映出外賣平台的「核心」價值和競爭力。

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背後的技術，很多時就是現在科技公司、銀行等機構大量投資發展的應用編程介面（Application Programming Interface；API）。API 的好處是能夠讓服務提供者（如：外賣平台）跟其他系統直接溝通，將用戶在某場景（例如叫外賣）有興趣的產品及服務集中於同一網站或應用程式上，藉此縮短用戶操作所需時間，同時加入以往難以無縫提供的增值服務。
 
API 應用與日俱增，不知你們是否留意到日常生活哪些方面已經無縫享用了 API 帶來的便利？

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舉例，部分家長向學校繳費不再局限於由學生帶支票或現金回校，因為他們的學校已採用 eClass 之類校園綜合平台的電子繳費方案，提供手機錢包和由滙豐API 支援的「轉數快」等收款選項。家長可以將簽通告及向學校繳費整個流程在手機上無縫完成，避免學生違失支票或彈票，並集中保存學校繳費紀錄。
 
針對企業用戶使用場景的 API 亦陸續接通，最新有企業服務供應商 NOVA 接通全港首個為開立商業銀行戶口而設的開放 API（Open API），令新成立的公司使用 NOVA 的網上公司註冊服務時，可一併在NOVA平台選擇申請滙豐商業綜合戶口。新公司自然是心急完成公司註冊、開立商業銀行戶口等標準流程，NOVA 透過這個開放 API，在新公司同意下可將超過 50 多項用作公司註冊的資料，交至滙豐作開戶用途，減省新公司填寫申請表及聯絡銀行啟動開戶程序的時間。

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我想特別提到，滙豐、以至整個 API 生態圈（開發商、API 提供者、API 使用方及監管機構等）對 API 發展的期望，並非止步於為個人或公司用戶帶來方便。API 的獨特之處是有效率串聯跨行業服務，意味企業就特定場景引入服務所需的資金及時間可以大幅降低，讓企業不再受限於 IT 資源，專注發展核心業務。
 
以電子商貿為例，由於搭建和維護成本高昂，購物車、網上客戶服務和電子貨幣完成交易等功能，過去是大牌子經營網店的專利；今天，不少開網店平台接入顧客資料、定單資訊、庫存管理和電子支付等API，為小本經營的網店提供完整的電子商貿場景，除了購物車等基本功能，付款串接例如信用卡、銀行轉帳，甚至連轉數快和 PayMe 等電子支付功能一應俱全，大幅降低網上銷售的入場門檻。

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在「AP I經濟」崛起的浪潮中，滙豐一如既往支持 API 等科技以幫助香港企業成長。銀行同時擔當開發商、API 提供方和 API 用戶：投入資源建設 API 基建加速生態發展，以 API 將銀行服務無縫引入用戶的日常生活，同時接入第三方 API 改善銀行服務體驗。API 普及有利資源比較緊張、規模較小的企業發展業務。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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Photo：何志衡、Deutsche Bank

撰文 : 陳慶耀（滙豐香港工商金融中小企業主管）

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