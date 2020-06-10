【終破$50大關】深水埗小店減價求售! 唔駛 $1 一個 三層口罩售 $49盒/50個

近日口罩售價跌價停不了，不斷再試底位，尤其是中國製造的口罩。店舖為求清貨，只有減價一途! 深水埗電子特賣城在 FB 表示，口罩售價終破 $50 大關!

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深水埗電子特賣城在 FB 貼出圖片，指 2 款成人三層口罩的「今日收市價」為 $49，終破 $50 大關。此口罩一盒有 50 個，昊平均一個口罩唔駛 $1，直逼疫前價。小童款則貴 $10，售 $59。另有一款日本品牌口罩，一包 7 個售 $30。

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深水埗電子特賣城查詢:2387 3666

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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