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【終破$50大關】深水埗小店減價求售! 唔駛 $1 一個 三層口罩售 $49盒/50個

業界頭條 18:02 2020/06/10

分享：

近日口罩售價跌價停不了，不斷再試底位，尤其是中國製造的口罩。店舖為求清貨，只有減價一途! 深水埗電子特賣城在 FB 表示，口罩售價終破 $50 大關!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

深水埗電子特賣城在 FB 貼出圖片，指 2 款成人三層口罩的「今日收市價」為 $49，終破 $50 大關。此口罩一盒有 50 個，昊平均一個口罩唔駛 $1，直逼疫前價。小童款則貴 $10，售 $59。另有一款日本品牌口罩，一包 7 個售 $30。

 

【其他內容】  【附購買方法】香港PlayHouse賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$108 起

 【其他內容】【藥房到貨】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房平售 賣$120盒/50個

深水埗電子特賣城查詢:2387 3666

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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