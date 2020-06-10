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【香港製造】上次賣$100/50個! ECHO Mask一口口罩獲歐盟TypeIIR最高標準 預告將再次開售

行內熱話 16:32 2020/06/10

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港廠 ECHO Mask 一口口罩在 FB 表示，現時生產進度良好，預告 6 月中再公開發售。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

ECHO Mask 一口口罩表示，旗下口罩已通過歐盟醫用口罩 EN14683 測試，最後獲最高的 TypeIIR 水平。至於 ASTM 報告，就要等一等。

近來各港廠口罩都「玩色」，廠方表示下批口罩會主要提供白色，藍色，以及新推出的粉色和黃色。發售時間方面，廠方未有確實日期，只指完成手上第一批訂單後，才會再次開賣。廠方指今個月月中會有新的一條生產線到達，相信可以增加產量。

ECHO Mask一口口罩將推新色

上次開賣口罩廠方以優惠價 $100盒/50個發售，希望下批仍可維持這低售價發售就最好不過!

 ECHO Mask 官網 

【其他內容】  【附購買方法】香港PlayHouse賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$108 起

 【其他內容】【藥房到貨】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房平售 賣$120盒/50個

ECHO Mask一口口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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