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【口罩完了?】口罩需求急跌！大陸口罩廠家由賺變蝕損手離場

行內熱話 15:00 2020/06/10

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新冠肺炎疫情爆發至今，全球各國對口罩的需求大增，中國內地不少人更紛紛變成口罩廠廠家，希望藉此機會大賺一筆。可惜好景不常，隨著疫情在各國都漸趨緩和，加上口罩的供應量逐漸回復正常，使不少新入場的口罩廠廠家將面臨重大虧損。 

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疫情期間，口罩難求，無論是無紡布、熔噴布、口罩機、呼吸機等，只要與疫情防控相關的產業，都被突發的抗疫需求而大受追捧。內地不少人都認為生產口罩便能賺錢，於是便馬上開設口罩廠。

據內地媒體報導，目前全國的註冊口罩廠已經高達 4.7 萬間，當中包括疫情爆發後新註冊的 1 萬多間新廠家。其中一個來自山東省濟寧市的口罩廠家王先生，在 4 月中和合夥人共投資了 300 萬元人民幣開設口罩廠，開廠後的 10 天內已經賺了 30 多萬元人民幣，令他當時認為生產口罩是「一座金山」。然而，情況在 4 月底已經起了巨大變化，口罩市場開始飽和，王先生的口罩廠再沒有接到大的訂單，而且市場上口罩供過於求，導致口罩利潤大跌，原本投資的 300 萬元人民幣慢慢虧損，令王先生考慮轉行。

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有業內人士指，對於那些疫情發生後，才匆匆忙忙投資興建，而且生產水平無法達到標準的口罩廠來說，可能會出現大批量倒閉潮。而對於那些本身生產質量達標，只是因為申請資格，排隊時間過長，導致短暫出現經營困難的廠家，則仍有活下來的希望。

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撰文 : 徐慧兒

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