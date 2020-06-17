【保就業計劃】工資補貼如何用到盡　重聘舊員工兼還清欠租？

特首林鄭月娥撥款港幣 800 億元的「保就業」計劃紓困措施，日前公布首兩批僱主成功獲申請，59,000 名僱主及 49 萬僱員受惠；其中獲政府 6 至 8 月的工資補貼是 23,200 元，佔 96%，跟政府預期 3 個月內獲 27,000 元的資助金額上限接近。特首形容計劃用得「幾好」，用得「幾盡」。根據這計劃政府每月補貼金額，合資格的僱主可享每月上限 9,000 元補助金，為期 6 個月，不知道合資格僱主會如何善用這筆補助金？

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政府上星期三（6 月 10 日）公布保就業成功審批申請人，會陸續收到通知。香港青年創業家總商會主席謝海發透露：「我們不少會員 5 月尾遞交申請，6 月 11 日只有兩位會員成功獲結果通知。」至於被問合資格僱主會如何善用這筆補助金，他指計劃定明 8 成獲批補助金用作出糧用途，但不少僱主主要是重新聘回舊員工，或是填補在新冠肺炎疫情期無薪假的員工支薪，還有小部分是拖欠租金的，想用這筆補助金作幫補開銷。不過這違反「保就業」計劃原意，或會遭當局收回資助甚至懲罰。

▲ 香港青年創業家總商會主席謝海發

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謝海發又稱，政府推出這個措施真是幫到保就業。根據香港青年創業家總商會的《第二輪防疫抗疫基金滿意度》網上調查 103 名青年創業家，整體會員對第二輪計劃的滿意度，達 51%，相比第一輪滿意度 31%，滿意度高。

政府公布最新數字已接獲 168,000 名僱主申請，剔除了強積金職業退休計劃（ORSO），合資格者佔 66%。並於下周公布參與計劃的僱主名單、涉及的僱員人數和補助金等，申請人請留意網上公布詳情。另外，特首指第二期「保就業」計劃可涵蓋 9 至 11 月，希望能在 7 月或 8 月接受申請。

「保就業」計劃申請範圍僱主可選擇 2019 年 12 月至 2020 年 3 月共 4 個月中任何 1 個月，作為補貼的指定月份，工資補貼在指定月份的 5 成工資作計算基礎，每名員工月薪上限為 18,000 元，以便僱主選取保留更多員工的月份，以取得最大補貼。

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