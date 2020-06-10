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【疫市營商】追回生意靠Coupon？商場首推無消費條件現金券1分換100元

商管策略 10:57 2020/06/10

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隨著新冠肺炎疫情稍為緩和，市面人流回升，商戶紛紛推優惠推廣計劃「收復失地」。有港島區商場首次推出無消費條件現金券獎賞計劃。顧客只要憑個人專屬二維碼（QR Code）於指定日期在商場內以電子貨幣消費滿指定金額，並賺取積分即可以 1 分換取港幣 100 元現金券，現金券換領組合更可覆蓋不同商戶。

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無消費條件現金券

1分即可換取現金券

太古城中心首次推出無消費條件現金券獎賞計劃「快樂Loop住賞」，顧客在 6 月 11 日至 7 月 12 日期間在商場購物以單次電子貨幣消費滿指定金額，即可到商場換領處憑個人專屬 QR Code 賺取「Loop住賞」積分。單次消費滿港幣 800 元或以上，可獲 1 分; 單次消費滿 4,800 或以上，可獲 6 分。現金券包括餐飲、時尚及任何商戶等多種不同款式，顧客可邊消費邊儲積分，再以指定積分換領，可一次性以 6 分換領高達 700 現金券。

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用戶可隨時查看積分結餘

換領日期：2020 年 6 月 11 日至 7 月 12 日
換領時間：上午 11 時正至晚上 8 時正
換領地點：太古城中心 2 樓西橋換領處

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撰文 : 廖淑瑩

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