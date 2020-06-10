【附訂購連結】獲 K Kwong A+ 評級! CA Mask 賣 4 萬盒 Level 2口罩現貨 售 $150/50個

由香港玩具槍製造商 Classic Army 變身口罩廠推出的香港產口罩 CA Mask，將於 6 月 11 日 (星期四) 下午 2 時進行第二輪口罩銷售活動。

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廠方表示，第二輪將推出 4 萬盒 50 片裝已符合 ASTM Level 2 的成人 3 層口罩 C.A Mask， 每盒售價為 $150，每人限購 2 盒，售完即止。廠方將於 6 月 12 日起開始交付。



在廠方 FB 提供的資料，根據之前 K Kwong 測試的結果，C.A Mask 的評級達 A+ 級水平。關於玩具槍製造商 Classic Army 變身口罩廠生產口罩的詳情，可按此瀏覽。

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▲ Classic Army 口罩 K Kwong評級

C.A Mask 口罩規格

-符合 ASTM Level 2

-符合 EN14683 Type IIR

-BFE/PFE/VFE > 99%

- 50 片裝

- 成人尺寸

售價: $150 盒

買家可選擇以順豐直送辦公室或住宅、 或於順豐門市、順豐智能櫃及旺角 Classic Army 門市自取

▲ Classic Army 口罩

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▲ Classic Army 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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