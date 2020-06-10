  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 17:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附訂購連結】獲 K Kwong A+ 評級! CA Mask 賣 4 萬盒 Level 2口罩現貨 售 $150/50個

行內熱話 03:41 2020/06/10

分享：

由香港玩具槍製造商 Classic Army 變身口罩廠推出的香港產口罩 CA Mask，將於 6 月 11 日 (星期四) 下午 2 時進行第二輪口罩銷售活動。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

廠方表示，第二輪將推出 4 萬盒 50 片裝已符合 ASTM Level 2 的成人 3 層口罩 C.A Mask， 每盒售價為 $150，每人限購 2 盒，售完即止。廠方將於 6 月 12 日起開始交付。 

在廠方 FB 提供的資料，根據之前 K Kwong 測試的結果，C.A Mask 的評級達 A+ 級水平。關於玩具槍製造商 Classic Army 變身口罩廠生產口罩的詳情，可按此瀏覽

【其他內容】 【附購買連結】港牌 Aqua Mask 採頂級PTFE納米料! PFE/BFE >99%現貨口罩售$100/50個

Classic Army 口罩 K Kwong評級

C.A Mask 口罩規格

-符合 ASTM Level 2
-符合 EN14683 Type IIR
-BFE/PFE/VFE  > 99%
- 50 片裝
- 成人尺寸 
售價: $150 盒

買家可選擇以順豐直送辦公室或住宅、 或於順豐門市、順豐智能櫃及旺角 Classic Army 門市自取

Classic Army 口罩

【其他內容】  【附購買方法】香港PlayHouse賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$108 起

Classic Army 口罩

 【其他內容】【藥房到貨】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房平售 賣$120盒/50個

>> 口罩訂購連結 <<  (開賣日開啟)

【其他內容】  【香港製．夠透氣】醫護集團推自家品牌香港製造 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

藥房賣日本 Ease Mask ! 50 個獨立售 $175 60 個裝中童售 $180
2020/06/09
藥房賣日本 Ease Mask ! 50 個獨立售 $175 60 個裝中童售 $180
【24小時買口罩】7-11 都有 Protector 口罩賣! 而且仲係獨立包裝!
2020/06/09
【24小時買口罩】7-11 都有 Protector 口罩賣! 而且仲係獨立包裝!
【附購買方法】香港PlayHouse賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$108 起
今日
【附購買方法】香港PlayHouse賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$108 起
著數優惠 健康美容 健康問題 玩具 疫情 口罩 香港

上一篇文章

【附訂購方法】港牌 Tri Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售$120/50 個

下一篇文章

【附購買方法】香港PlayHouse賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$108 起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹