  • 29°C
香港時間 : 2020610日 (三) 03:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買方法】香港PlayHouse賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$108 起

行內熱話 03:01 2020/06/10

分享：

台灣製造的中衛口罩設計型格，吸引不少港人想購買。但在香港有售的地方不多，雖然用戶可以自行到台灣網站購買，而且亦直送香港 (詳細方法按此瀏覽)，但也要跟其他買家「鬥搶」。香港有PlayHouse GatherLand Party Company 在 FB 表示，會提供各種款式的中衛口罩預購。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

中衛口罩星空雪花

GatherLand Party Company 表示，除一般顏色中衛口罩，包括: 夢幻粉紅、浪漫淺紫、型格黑色和深丹寧色外，又提供特別限量款，包括 : 淺丹寧牛仔、酷黑迷彩和星空雪花。另外還有童裝的黃小虎款。

【其他內容】  【香港製．夠透氣】醫護集團推自家品牌香港製造 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

中衛口罩夢幻粉紅

【其他內容】 品牌曾獲消委會推薦! EG 推台灣製 BFE/PFE/VFE>99% 中童口罩 每盒售$35

成人 (175mm x 95mm)
A. 夢幻粉紅（50個）
B. 浪漫淺紫（50個）
C. 型格黑色（50個）
D1. 深丹寧（50個）
D2. 淺丹寧牛仔 （30個）
E. 酷黑迷彩（15個黑色+15個黑迷彩）
F. 星空雪花 （30個裝)

中衛口罩淺丹寧牛仔

【其他內容】 【附購買連結】港牌 Aqua Mask 採頂級PTFE納米料! PFE/BFE >99%現貨口罩售$100/50個

小童 (140mm x 90mm) (適合4歲或以上)

G. 黃小虎 （30個裝）

售價 $118(A-D), $108(E-G)

中衛口罩黃小虎

 【其他內容】【藥房到貨】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房平售 賣$120盒/50個

預計到貨日期：七月底

買家要必須注意店方這批口罩不是現貨，口罩需要 7 月底才到貨。所以買家需要注意要預先付款，但口罩是「期貨」的風險。

中衛口罩酷黑迷彩

>> 口罩訂購連結 <<  (留言訂購，滿額即止)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【24小時買口罩】7-11 都有 Protector 口罩賣! 而且仲係獨立包裝!
2020/06/09
【24小時買口罩】7-11 都有 Protector 口罩賣! 而且仲係獨立包裝!
【藥房到貨】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房平售 賣$120盒/50個
2020/06/09
【藥房到貨】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房平售 賣$120盒/50個
【附購買連結】港牌 Aqua Mask 採頂級PTFE納米料! PFE/BFE >99%現貨口罩售$100/50個
今日
【附購買連結】港牌 Aqua Mask 採頂級PTFE納米料! PFE/BFE >99%現貨口罩售$100/50個
台灣 著數優惠 健康美容 健康問題 疫情 口罩 香港

上一篇文章

【附訂購連結】獲 K Kwong A+ 評級! CA Mask 賣4 萬盒 Level 2口罩現貨 售 $150/50個

下一篇文章

【附購買連結】港牌 Aqua Mask 採頂級PTFE納米料! PFE/BFE >99%現貨口罩售$100/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹