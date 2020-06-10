【附購買方法】香港PlayHouse賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$108 起

台灣製造的中衛口罩設計型格，吸引不少港人想購買。但在香港有售的地方不多，雖然用戶可以自行到台灣網站購買，而且亦直送香港 (詳細方法按此瀏覽)，但也要跟其他買家「鬥搶」。香港有PlayHouse GatherLand Party Company 在 FB 表示，會提供各種款式的中衛口罩預購。

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▲ 中衛口罩星空雪花

GatherLand Party Company 表示，除一般顏色中衛口罩，包括: 夢幻粉紅、浪漫淺紫、型格黑色和深丹寧色外，又提供特別限量款，包括 : 淺丹寧牛仔、酷黑迷彩和星空雪花。另外還有童裝的黃小虎款。

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▲ 中衛口罩夢幻粉紅

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成人 (175mm x 95mm)

A. 夢幻粉紅（50個）

B. 浪漫淺紫（50個）

C. 型格黑色（50個）

D1. 深丹寧（50個）

D2. 淺丹寧牛仔 （30個）

E. 酷黑迷彩（15個黑色+15個黑迷彩）

F. 星空雪花 （30個裝)

▲ 中衛口罩淺丹寧牛仔

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小童 (140mm x 90mm) (適合4歲或以上)

G. 黃小虎 （30個裝）

售價 $118(A-D), $108(E-G)

▲ 中衛口罩黃小虎

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預計到貨日期：七月底

買家要必須注意店方這批口罩不是現貨，口罩需要 7 月底才到貨。所以買家需要注意要預先付款，但口罩是「期貨」的風險。

▲ 中衛口罩酷黑迷彩

>> 口罩訂購連結 << (留言訂購，滿額即止)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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