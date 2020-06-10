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【勁過CuMask?】日本大學研發「銅纖維膠布」！可用於口罩快速殺死病毒

業界頭條 00:18 2020/06/10

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新冠肺炎疫情持續，香港政府推出了含有銅的可重用口罩「銅芯口罩 CU Mask」。而日本群馬大學早前亦研發出一種能製作成手套、門把套等日常用品，且具有抗病毒效能的物料「銅纖維膠布」。若配合一般口罩使用，就能大幅降低感染病毒的風險！ 

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由日本群馬大學與當地新創公司 GUDi 及明清產業共同研發，一款能用於口罩以及其他日常用品的「銅纖維膠布 GUD sheet（銅纖維シート GUD シート）」。早前，美國 NIH 研究指出新冠肺炎病毒在塑膠及不銹鋼表面能存活 48 至 72 小時，但最多只能停留在銅的表面 4 小時。團隊聲稱，這種新物料被塗上光觸媒塗層，具抗菌、抗病毒效能，殺菌效果比純銅竟然還高出 1000 倍。

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因此，當新冠肺炎病毒落在「GUD シート」上就會被迅速殺死。最棒的是，「GUD シート」能直接貼上口罩，這樣口罩也能有效地殺死病毒細菌，減低佩戴者吸入病毒的機會。現時「GUD シート」已公開販售，不知道香港日後能夠買得到呢？ 

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撰文 : 梁綺文

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