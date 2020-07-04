香港鬧市生活繁華又趕急，很多餐廳會為吸引「翻枱客」限定用餐時間，定會忽略顧客關係。葡國餐廳「葡匯咪走雞」（Mike's Chicken）東主 Caroline Franco 太太 Caroline Franco 表示：「我們餐廳採會所式經營，跟香港大部分餐廳不同，靠歸屬感望能長遠經營。」

葡匯咪走雞葡國餐廳在尖沙咀開業 6 年，一直以會所式經營模式運作，主要舊客戶為主，一張張圓桌坐落，意味著一家共聚天輪的溫馨場面，Caroline 指：「對飲食業來說，這種（會所式經營）助生意永續經營，因為客人需要歸屬感。我們不是做流水客，除非你是經營酒樓，客人用餐後便走。我們是跟每位進餐客人建立關係。」

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Caroline 稱：「我跟 Micheal（主廚兼老闆）好像主持般，走勻全場打招呼，走 1 圈要 2 個小時。」她坦言，其實很多人問她這樣會很累時，她反指如果客人不喜愛這個環境，我相信 1 分鐘都不會留低；相反喜愛這個環境，全部都是朋友和屋企人一樣，你是不會介意留低跟他們交流，這樣東西是其他餐廳欠缺的。」這句解釋他們餐廳有那麼多熟客光顧的原因。

新冠肺炎疫情肆虐，Caroline 透露在 2 月疫情嚴峻時，半月內只賺 10 萬元生意額，實際上收支平衡要達 100 萬元，可是 3 月宣布休業前，很多舊客戶想趕及前來光顧，生意回升 40 萬元。她指不是生意盈利升跌問題：「疫情下數目我們要計清楚，開餐館會虧損 50 萬元，選擇不開餐館會虧損 10 萬元，因為做生意，必須懂得甚麼時機做甚麼事。」

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▲ Caroline正介紹他的葡萄牙籍丈夫兼大廚Michael Franco，Michael的爺爺是當地首任總統的後裔。

休業決定從不猶疑 策略性計算更少虧損

Caroline 早前申請了防疫抗疫基金 — 餐飲處所（社交距離）資助計劃，根據持牌處所面積而獲批相應資助金，「葡匯咪走雞」屬 200 至 400 平方米可獲 90 萬元資助金額，她認為政府推出的資助幫助很多，現時已收一半資助金，暫時可應付供應商和租金問題。

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▲ 葡國到5月份燒沙甸魚節，餐廳有提供燒沙甸魚的服務。

食物環境衞生署（食環署）在防疫抗疫基金下設有餐飲處所（社交距離）資助計劃，現正接受合資格的食物業持牌人申請一次過資助。合資格並營運中的普通食肆、水上食肆、小食食肆及工廠食堂的持牌人可按其持牌處所已批核的總面積獲一筆過資助。

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Photo：Mike's Chicken 官網