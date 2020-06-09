政府「旅遊就在香港」振興旅遊？業界：限聚令仍在難有大改善

旅遊業新冠肺炎疫情下陷入寒冬甚至「冰河時期」，政府推出一系列措施扶助業界。但業界指出，在限聚令之下難以大力推行相關措施。香港旅遊發展局宣布將推出「旅遊就在香港」計劃促進本地消費，計劃包括：發掘本港市區、郊外旅遊路線；推出特色一日遊本地旅遊團；推出包括超過 10,000 個優惠的網上平台。

旅遊發展局總幹事程鼎一指出，旅發局正跟信用卡公司探討發放優惠並跟業界商討消費鏈，屆時市民若消費一定數目，即可提供優惠供市民到其他地方消費。

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旅遊業議會主席黃進達坦言，現時香港旅遊業的最大困境是遊客不能來，旅發局推動本地遊亦不失為幫助業界的方法，但估計助力不大。他解釋：「最大問題是限聚令仍在，暫時來說我們好難大做。我們業界好希望在新冠肺炎疫情受控的情況下，跟限聚令有關的相關政策會放寬，到時我們才能大力推行本地遊。其實業界一直有不少人都想推動綠色本地遊，推出更多的新產品給本地人遊玩的。」

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