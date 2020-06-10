  • 30°C
香港時間 : 2020610日 (三) 20:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市奇葩】台灣PS4造型悠遊卡開賣炒至近1,600元！3大因素掀搶購潮

商管策略 13:28 2020/06/10

分享：

相信不少香港人對台灣「悠遊卡」不會陌生，近年不少品牌推出「造型悠遊卡」，能吸引市民搶購。早前悠遊卡公司與 PlayStation 4 遊戲主機（PS4）授權發售的手製造型悠遊卡，一開賣就吸引大批顧客搶購，原價港幣 103 元的悠遊卡甚至炒至近 1,600 港元，完成預購程序的定單已超過 300,000 張！這些造形悠遊卡吸引市民搶購的背後，主要有 3 大「致勝」原因。

【相關文章】流動支付成本高難管理 一機整合解決中小企痛點

以往黃牛黨會編寫程式搶購演唱會的現象，竟然發展至悠遊卡市場，看準這次 PS4 悠遊卡商機，許多人搶不到也想收藏，開賣當天就出現了黃牛轉賣，原本定價 390 元台幣的悠遊卡，在各大拍賣網站的標價為 6,000 元台幣，有的甚至將價格大增 20 倍，定價 10,000 元台幣。

這些造型悠遊卡紅爆網絡，主要有「可愛」、「迷你」、「限量」這些賣點，這些悠遊卡都是實體商品縮小，例如遊戲主機手制迷你版，便引起許多網民看了都覺得想收藏。另一原因是限量推出，即使早前推出的精靈球造型悠遊卡有 11,000 個、PS4 則增加到 28,000 個，但仍供不應求，很多消費者怕之後買不到，造成搶購情況。

【相關文章】Visa 研究：每兩名港人便有一人願意試用虛擬銀行

八達通公司不時會推出八達通配飾

八達通曾推立體版 未現搶購潮

在香港，八達通公司曾推出類似的立體八達通，但未曾出現搶購的情況。據香港生產力促進局於 2018 年 5 月至 6 月間調查，過去　１　年只有 20% 受訪者以流動支付（包括：電子錢包）作為常用的支付渠道。八達通卡在支付市場佔有主導地位，加上信用卡滲透率相對較高，或令本地消費者較難接納其他支付方式，不利電子錢包在香港的發展。

【相關文章】中小企支付系統存風險 全雲端保安部署助推動業務

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：悠遊卡公司、八達通卡

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】申請D-Biz數碼轉型　老夫子主題餐廳引入手機點餐
2020/06/02
【疫市營商】申請D-Biz數碼轉型　老夫子主題餐廳引入手機點餐
【SME學堂】 推消費券・網上地攤　車廠電商推地攤經濟救國？
2020/06/04
【SME學堂】 推消費券・網上地攤　車廠電商推地攤經濟救國？
商業營銷 台灣 八達通 PlayStation

上一篇文章

【疫市營商】冷麵主打「爆辣」吸客？ 店主：夠特色才有人支持

下一篇文章

【疫市營商】追回生意靠Coupon？商場首推無消費條件現金券1分換100元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹