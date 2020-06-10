【疫市奇葩】台灣PS4造型悠遊卡開賣炒至近1,600元！3大因素掀搶購潮

相信不少香港人對台灣「悠遊卡」不會陌生，近年不少品牌推出「造型悠遊卡」，能吸引市民搶購。早前悠遊卡公司與 PlayStation 4 遊戲主機（PS4）授權發售的手製造型悠遊卡，一開賣就吸引大批顧客搶購，原價港幣 103 元的悠遊卡甚至炒至近 1,600 港元，完成預購程序的定單已超過 300,000 張！這些造形悠遊卡吸引市民搶購的背後，主要有 3 大「致勝」原因。

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以往黃牛黨會編寫程式搶購演唱會的現象，竟然發展至悠遊卡市場，看準這次 PS4 悠遊卡商機，許多人搶不到也想收藏，開賣當天就出現了黃牛轉賣，原本定價 390 元台幣的悠遊卡，在各大拍賣網站的標價為 6,000 元台幣，有的甚至將價格大增 20 倍，定價 10,000 元台幣。

這些造型悠遊卡紅爆網絡，主要有「可愛」、「迷你」、「限量」這些賣點，這些悠遊卡都是實體商品縮小，例如遊戲主機手制迷你版，便引起許多網民看了都覺得想收藏。另一原因是限量推出，即使早前推出的精靈球造型悠遊卡有 11,000 個、PS4 則增加到 28,000 個，但仍供不應求，很多消費者怕之後買不到，造成搶購情況。

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▲ 八達通公司不時會推出八達通配飾

八達通曾推立體版 未現搶購潮

在香港，八達通公司曾推出類似的立體八達通，但未曾出現搶購的情況。據香港生產力促進局於 2018 年 5 月至 6 月間調查，過去 １ 年只有 20% 受訪者以流動支付（包括：電子錢包）作為常用的支付渠道。八達通卡在支付市場佔有主導地位，加上信用卡滲透率相對較高，或令本地消費者較難接納其他支付方式，不利電子錢包在香港的發展。

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Photo：悠遊卡公司、八達通卡