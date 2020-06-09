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【藥房到貨】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房平售 賣$120盒/50個

行內熱話 17:57 2020/06/09

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香港理的口罩一定為用戶推崇，上周廠方曾開賣香港製造的 50 個裝理的 Level 3 口罩，更僅幾分鐘就賣完。早前記者曾報道，香港製理的 Level 3 口罩已陸續送到藥房發售(按此瀏覽詳情)。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組表示，表示在上水藥房成功購入理的 Level 3 口罩發售，售價為 $120盒/50個，比官方開賣的 $150/50個更平(詳情按此瀏覽)，亦較之前另一藥房的 $145更平，售價已貼近大陸製的理的口罩。

理的 Level 3 口罩(網民圖片)

現在該藥房的理的口罩已售罄，但店員指其他口罩供應商同時亦有供貨給其他藥房。如果大家都想購買的話，不妨向就近或相熟藥房查詢，是否有返貨。

【其他內容】  【香港製．夠透氣】醫護集團推自家品牌香港製造 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

【其他內容】 品牌曾獲消委會推薦! EG 推台灣製 BFE/PFE/VFE>99% 中童口罩 每盒售$35

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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