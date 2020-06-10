【疫市營商】又一本地口罩廠　LCM主攻幼童・中童口罩

新冠肺炎肆虐，香港不少口罩廠應運而生，有新興口罩廠眼見中童、幼童款式在市面較為欠缺，決定在大約 7 月時開拓相關生產線。「LifeCare Surgical Mask」（LCM）總監朱世忠（Alex）說：「新冠肺炎疫情開始時，大量港人辛苦撲口罩。我們跟大部分香港人一樣想貢獻一份力量。而我們有相關人脈和能力，便決定行動。」他又指 LCM 母公司紅谷川國際控股從事眼鏡生產及銷售業務，眼鏡工廠本身亦設無塵房，故可同事製造口罩及眼鏡，毋須特別加重投資。

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▲ 進出工場要載上保護衣物。

LCM 的工廠位於荃灣，生產線正申請 ISO 13485（醫療器材品質管理）。朱世忠說：「要申請 ISO ，生產線要先有成品，然後紀綠約 ３ 個月的流程，符合相關要求才得到。如果要申譛政府的口罩生產線資助，便一定要符合這個要求，做到國際水準。不過我們在經過考慮後，決定不向政府申請相關資助，希望我們的口罩可以更靈活幫助到香港人。」

LCM 今年 2 月底籌備， 4 月 20 日在日本購入無塵房設備， 5 月開始出貨。朱世忠指出，由於口罩工廠因為要面對設備、物料到貨時間等不穩定因素，初起步時難以保證產量，所以一定未有對外公布口罩廠消息。

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▲ LCM 專營 B2B 生意，暫時未有接私人訂單。

朱世忠續稱，LCM 主要以公司客為主，包括：學校、安老院、醫院：「我們暫時不接私人定單。醫院方面的話，我們有向仁濟醫院和私家診所供貨，所以市民不會在藥房見到我們的產品，不過 6 月我們會跟 LOG-ON 合作，未來可能在 LOG-ON 見到我們的產品了。我們做工廠起家，主力做 B2B 生意，市面零售則就要交給專人處理了。」

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▲ LCM 暫時有兩條生產線。

做口罩的最重要當然是產能和功能。LCM 的產品都曾在香港標準檢定中心進行測試並獲得相關證書，亦會送去美國進行 ASTM 測試。朱世忠說：「我們現在有兩條生產線，一條做 ASTM level 1 外科口罩，遲點當我們在意大利購入更好原材料後，便可以製作ASTM level 2 口罩，屆時便可以多一款新產品應市。至於另一條生產線則採用理工大學設計的 3 層納米口罩。這款口罩本身在台灣生產，後來台灣禁止出口口罩，但又因為機型和材料上和傳統口罩有分別，結果我們便整台機身運來香港造口罩。單以物料計算，它是達到 N95 級的，且比 N95 更透氣，屬 ASTM level 2 級別口罩。」

LCM 50 個裝口罩價錢約港幣 120 元左右，視乎物料來貨價而浮動。面對坊間缺少中童和幼童口罩的情況，朱世忠表示公司正訂購相關零件，短期內將會推出相關口罩填補市場缺口，最快 6 月 20 日起即會開始製作兒童口罩。

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▲ 兒童版納米口罩（左），適合六歲以下兒童。已推出市場。

香港口罩廠愈來愈多，朱世忠卻不擔心出現競爭，他指出只要大家做好本份，達到國際水準。有聲譽的香港口罩甚至能開發海外市場，現時 LCM 已有少量貨賣去美國、日本、加拿大，全球市場龐大。另一方面，口罩亦有可能成為香港的新工業，他說：「雖然國外出口有龐大商機，但公司現時最重要的仍是服務香港市民。香港口罩廠愈來越多，對香港人一定是好事，到時大家可以有更多選擇，亦更容易買到合適的口罩。工廠也可以創造更多工作崗位，我們工廠也聘請了十多位聽障人士，希望其他行業也可以多關心香港社會上的弱勢社群。大家互相幫助，共渡難關！」

適合 6 歲以下兒童版納米口罩已推出市場，ASTM level 1 的三層外科中童口罩將在 7 月初推出市場，幼童口罩則在 8 月推出市場。

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▲ LCM 未來會推出不同系列的口罩。

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