【24小時買口罩】7-11 都有 Protector 口罩賣! 而且仲係獨立包裝!

近日香港的 Protector 口罩供應突然十分多，惠康、萬寧、屈臣氏和卓悅等，皆有 Protector 口罩賣。今次連 7-11 便利店，都有 Protector 口罩啦!

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有網民在 FB 群組報料，指在灣仔新鴻基中心 7-11 便利店發現有 Protector 獨立包裝口罩賣。售價為 $119，比出面市價賣 $20，但有 2 包濕紙巾和 1 支搓水液送。

事實上，昨夜已有網民見到 Protector 口罩已送到 7-11 便利店，相信這幾日有更多 7-11 便利店會有 Protector 口罩到貨。日後大家就可 24 小時都買到 Protector 獨立包裝口罩。

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▲ Protector口罩獨立包裝在7-11發售(網民圖片)

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▲ Protector口罩獨立包裝(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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