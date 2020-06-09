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旅遊氣泡可佔全球GDP近4成　帶動中小企工業・亞太區及歐洲成首例

商管策略 11:10 2020/06/09

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新冠肺炎疫情三完結跡象，全球旅遊業近乎停擺。不少國家推出「旅遊氣泡」（Travel Bubble），恢復某些地區的旅遊業，如波羅的海國家在 5 月中旬已經重開邊界。《經濟學人》認為潛在的旅遊氣泡可佔全球本地生產總值（GDP） 35% ，預計亞太地區和歐洲會分別出現旅遊氣泡，有望振興各國旅遊業以至工業。

旅遊氣泡成疫情後新趨勢

「旅遊氣泡」是指新冠肺炎疫情程度相若國家，互相建立旅遊區域的概念。《經濟學人》認為，潛在的旅遊氣泡可佔全球 GDP 逾 3 成，佔所有貿易與服務的39% ，以及全球旅遊消費的 42%。早在 5 月，愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等波羅的海國家已成立旅遊氣泡。這些國家市民將可以在氣泡範圍內自由移動，不會受到隔離措施影響。至於紐西蘭和澳洲塔斯曼尼亞亦有意組成「跨塔斯曼尼亞氣泡」，惟細節仍有待商議。

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紐西蘭和澳洲塔斯曼尼亞有意組成「跨塔斯曼尼亞氣泡」

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歐洲及亞太地區先行

「旅遊氣泡」成新冠肺炎疫情後的新趨勢，《經濟學人》預估未來將出現兩大旅遊氣泡，覆蓋現在正在形成的「小型旅遊氣泡」。第 1 個旅遊氣泡位於亞太區，例如日本及紐西蘭等，每百萬人只有不到 10 人確診的國家。第 2 個旅遊氣泡位於歐洲，這個氣泡的感染標準比較寬鬆，每百萬人有不到 100 人確診。歐洲氣泡包含了德國，並且橫跨波羅的海。亞太氣泡因涵蓋日本及中國，將佔全球 GDP 的 27%，而歐洲氣泡則佔 8% 。

旅遊氣泡除了振興旅遊業，亦可進行經濟互補，尤其中小企得受惠。在亞太氣泡中，這些國家平均 51% 的貿易是跟氣泡中的國家進行。小國能夠透過跟大國貿易從中獲利。例如泰國和希臘這些依賴旅遊業的國家，也會從人們重往來中受惠。至於亞洲及歐洲的工廠也十分依賴員工的旅遊往返，在新冠肺炎疫情爆發前，每日有 350 萬人穿越歐盟境內邊界，另有接近 70 萬人往返香港和中國。

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Photo﹕pexels、澳洲旅遊局 

撰文 : 廖淑瑩

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