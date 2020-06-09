藥房賣日本 Ease Mask ! 50 個獨立售 $175 60 個裝中童售 $180

日本口罩一直受香港人歡迎，東興大藥房在 FB 表示，開賣日本橫井定製造的 Ease Mask 成人和中童款口罩。

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Ease Mask 口罩之前屈臣氏不時也會開賣 (按此瀏覽連結)，售價為 $199 連消毒搓手液。東興大藥房則以 $180 開賣 Ease Mask 60 個裝中童或女士 (145x90mm)款。成人款為 50 個獨立包裝版，出外時更方便攜帶。 另還有Ease Mask 小童款發售 (125x90mm)，售$180/60個。

Ease Mask 雖不是日本製造，但是在菲律賓生産。現時訂貨後可在 6 月25 日打後取貨。

▲ Ease Mask 60 個裝中童口罩

Ease Mask 口罩規格

ＰＦＥ 99％

ＶＦＥ 99％

ＢＦＥ 99％

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▲ Ease Mask 成人則為獨立裝

口罩訂購方法:

Whatsapp 至 66392201 或到筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖訂購

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▲ Ease Mask 小童款口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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