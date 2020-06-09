【半價發售】樓上有 100 萬個現貨口罩賣! 小童 3D 款$69盒

海味店樓上再次以半價賣口罩，今次發售的是小童 3D 款。

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其實之前樓上也在門市發售口罩，不過需要買家購物，再以換購價 $69 購得(詳情按此瀏覽)。今次店方將提供訂購網址，讓買家訂購後直接到門市取貨，無須預先付款。

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口罩發售詳情

-適用年齡約4-8歲

-細菌過濾率BFE>95%

-三層防護

-中國製

-35,000個名額，一人限購一盒，額滿即

售價 $69/盒 (1盒30個)

(原價：$152）

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▲ 樓上小童三層口罩(一盒30個) (網民圖片)

口罩換購 3 部曲：

1. 6 月 9 日早上 11 時起進入登記網站 (網站會在早上11時於官方FB公布)

2. 輸入電話號碼+選擇取貨分店

3. SMS 收到有效印花即完成！(登記成功後，24小時內會收到)

▲ 樓上小童三層口罩(一盒30個) (網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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